Inter, scoppia la polemica: la sentenza preoccupa Zhang e Marotta

L’Inter finisce nell’occhio del ciclone e scoppia la polemica. Zhang e Marotta non vivono un periodo tranquillo, la sentenza preoccupa.

E a pensare che la dirigenza è fresca di accordo con la UEFA per un nuovo settlement agreement. E che il bilancio (per quanto ancora in profondo rosso) sta iniziando a dare segnali di miglioramento rispetto allo scorso anno. L’Inter, però, non vive un periodo economicamente felice e, nelle prossime settimane, dovrà in qualche modo agire di conseguenza.

Azioni e reazioni che potrebbero portare ad un altro addio illustre. Dopo quelli di Lukaku e Hakimi del 2021, Bastoni rischia di essere il terzo nome immolato sul mercato per dare respiro alle casse nerazzurre.

D’altronde, lo stesso agente del calciatore, due giorni fa, non aveva escluso a ‘Sportitalia’ un possibile futuro lontano da Milano. E i tifosi nerazzurri non l’hanno presa affatto bene. Soprattutto dopo una stagione con lo Scudetto sfuggito via nel finale.

Inter, i tifosi danno il via alla polemica Bastoni: nel mirino soprattutto Zhang

Hashtag Suning Out: su Twitter scoppia la polemica del tifo meneghino, dinanzi all’ennesimo sacrificio sul mercato da parte della presidenza Zhang. Come raccontato e sottolineato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, oltre tredicimila ‘cinguettii’ hanno chiesto a gran voce l’addio di Suning, come protesta dinanzi l’inevitabile (ormai) cessione di un pezzo da novanta.

D’altronde, il timore dei tifosi nerazzurri è che questa Inter sia chiamata pian piano a smantellare un ciclo già depotenziatosi nel giro dell’ultima estate. E che le partenze di Lukaku e Hakimi siano state soltanto il preludio di un ridimensionamento che verrà contenuto, ma comunque attuato, in questa e nelle prossime stagione.

Una situazione ed una polemica che preoccupa in parte Marotta e anche Zhang, che però continua a rasserenare la piazza. Sempre come evidenziato dal ‘CorSport’ di oggi, il presidente nerazzurro ha garantito di voler tenere alto il livello di competitività della propria rosa. E che il ritorno dello stesso Lukaku e gli arrivi di Dybala e Mkhitaryan ne sono gli esempi.