Calciomercato Inter, doccia gelata per Inzaghi: colpo di scena per Lukaku

L’Inter pensa seriamente al ritorno in rosa di Romelu Lukaku, tuttavia un’ex conoscenza nerazzurra rischia di far saltare l’affare.

Oltre un sorriso BigRom non è andato, ma in tempi di calciomercato ogni accenno è un indizio. Il calciatore, oggi al Chelsea, non si è espresso in modo diretto in merito alla possibilità di tornare all’Inter, ma il pensiero è fisso praticamente dal giorno dell’addio. La scelta di tornare in Premier League non è stata tra le più fortunate per l’attaccante e anche i nerazzurri vorrebbero poter contare di nuovo sul suo contributo. La permanenza di Lautaro Martinez e il ritorno di Lukaku garantirebbero un attacco che, insieme, ha vinto lo scudetto.

I contatti ci sono stati, ma si è ancora lontani dalla definizione dell’affare. Affinché il trasferimenti si compia, sarà fondamentale la capacità di Lukaku con l’entourage di lavorare ai fianchi e fare in modo da ridimensionare le esose richieste del Chelsea, che l’Inter difficilmente potrebbe accontentare.

Se, infatti, Romelu Lukaku sarebbe disposto a ridursi l’oneroso ingaggio da 15 milioni di euro a stagione, le condizioni economiche che impongono i Blues per cederlo sono poco malleabili. Si parla di prestito oneroso da 25 milioni di euro e riscatto obbligatorio a 76 milioni di euro totali.

Inter, si complica la pista Lukaku: spunta il Tottenham di Conte

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, un ulteriore ostacolo alla trattativa per Lukaku all’Inter è causato da Antonio Conte. L’ex tecnico nerazzurro oggi al Tottenham ha già sottratto al club milanese Ivan Perisic. Dopo il mancato rinnovo con l’Inter, il calciatore ha optato per la Premier. In fieri ci sarebbe anche il trasferimento di Alessandro Bastoni e Conte ha puntato Lukaku per l’attacco.

D’altronde, proprio grazie alla spinta di Conte, BigRom è esploso in Serie A, affermandosi ad altissimi livelli. La presenza del Tottenham, anche soltanto come possibile pretendente, rende sicuramente più complessa la possibilità che il Chelsea scenda a compromessi per gestire la cessione di Lukaku all’Inter. L’offerta nerazzurra, tra l’altro, sarebbe anche quella meno vantaggiosa e Bayern Monaco e Barcellona potrebbero presto inserirsi per disturbare ulteriormente i dialoghi. Inter avvisata…