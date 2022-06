Calciomercato Inter, c’è l’annuncio in diretta: i tifosi sorridono a metà

Inter, cosa succede sul mercato? L’annuncio in diretta del procuratore fa sorridere a metà l’AD Beppe Marotta.

La stagione è appena finita, ma il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo. Lo sa bene l’Inter, che lavora alla prossima stagione con la speranza di riportare a Milano il figliol prodigo Lukaku. E di farlo senza eventuali perdite in estate.

Perdite che, però, saranno necessarie per continuare ad appianare quel bilancio che resta sofferente. Diversi i nomi che potrebbero attirare top club da tutta Europa ed essere ‘sacrificati’ in nome del settlement agreement.

Tra tutti, quello di Alessandro Bastoni, che ha tanti estimatori in Premier League e che piace molto al Tottenham del mentore Antonio Conte.

Inter, occhio: c’è l’annuncio del procuratore di Bastoni

A fare chiarezza sul futuro dello stesso difensore centrale, il procuratore di quest’ultimo, Tullio Tinti: “Alessandro è un ragazzo in gamba, tifosissimo della squadra per cui gioca – spiega in diretta a ‘Sportitalia’ – Sta bene all’Inter e vive l’ambiente volentieri”.

Parole confortevoli, che poi il procuratore condisce con una spruzzata di incertezza: “Poi è chiaro, Alessandro è anche un professionista. E nel calcio, le cose vanno in una certa maniera e ci si deve poi adeguare. Dopodiché è felicissimo di vestire la maglia dell’Inter, se la sente davvero sulla pelle”, ha concluso Tinti.

Insomma, un annuncio che fa sorridere a metà la piazza e il pubblico interista. Sì Bastoni si sente interista e sta bene all’ombra del Duomo, ma è anche pronto e disposto ad accettare qualsiasi piega prenderà il mercato (di pari passo con la società). E gli estimatori, di certo, non mancano al centrale della Nazionale.