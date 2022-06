Calciomercato, svolta in Serie A: ufficiale il nuovo allenatore

Il calciomercato in Serie A è in continuo movimento. In questi primi mesi i club sono al lavoro anche per il mercato degli allenatori.

La Serie A è giunta al termine da qualche settimana e si entra sempre più nel vivo del calciomercato. Movimenti di giocatori e non solo visto che alcuni club hanno sorprendentemente cambiato guida tecnica. Nessuna big, ma sono tante le squadre che hanno cambiato tecnico a sorpresa.

Dall’Udinese al Verona, fino allo Spezia, sono tante le squadre ad aver cambiato guida tecnica. Uno dei più sorprendenti cambi in panchina è quello avvenuto in casa Empoli. La squadra toscana si è salvata con diverse giornate di anticipo, mostrando un bel calcio ed evidenziando diversi giovani talenti. Nonostante ciò la società ha deciso di non confermare (tra lo stupore generale) Andreazzoli.

Pochi minuti fa l’Empoli ha annunciato l’arrivo del nuovo tecnico. Con un comunicato ufficiale la società ha annunciato l’arrivo in panchina di Paolo Zanetti, proveniente da una stagione al Venezia. Una scelta per certi versi clamorosa, visto che l’allenatore è reduce da una retrocessione con il club veneto.

Serie A, il comunicato ufficiale dell’Empoli

Attraverso il proprio sito ufficiale l’Empoli ha rilasciato il seguente comunicato, confermando inoltre i dettagli del contratto del nuovo tecnico: “Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Paolo Zanetti. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione”.

Dopo la prima sfortunata stagione in Serie A, Zanetti avrà quindi l’occasione di giocarsi le sue chance ad Empoli. Il club toscano con un contratto abbastanza lungo dimostra inoltre di credere molto nelle capacità del tecnico.