“Non ho deciso”: calciomercato Juventus, la rivelazione spiazza i tifosi

La Juventus ha diversi obiettivi di mercato, ma in cima ai desideri c’è un nome specifico. Le sue dichiarazioni spiazzano i tifosi.

La Juventus di Andrea Agnelli è pronta ad affacciarsi sulla finestra di mercato estiva per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo il quarto posto rimediato nella stagione appena conclusa, il club bianconero è deciso a rilanciarsi per tornare ai vertici in vista del prossimo campionato di Serie A.

La lista dei desideri è piuttosto lunga ed in cima ai desideri di Federico Cherubini, il direttore sportivo della Juventus, c’è senza dubbio Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è da tempo accostato ai bianconeri ed i tifosi sognano il dolce ritorno già questa estate visto il contratto in scadenza al 30 giugno 2022.

Calciomercato Juventus, Di Maria esce allo scoperto

Oltre a Paul Pogba, la Juve ha messo nel mirino anche Angel Di Maria. L’attaccante argentino, a segno nella Finalissima 2022 contro la Nazionale italiana di Roberto Mancini, ha ufficialmente lasciato il Paris Saint-Germain a parametro zero. Dopo il mancato rinnovo contrattuale con il club transalpino, el Fideo è alla ricerca di una nuova destinazione.

La Juventus sembra essere in pole position, ma dopo l’amichevole tra Argentina ed Estonia l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TyC Sports’ che ribaltano completamente lo scenario. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Il mio futuro? Vedremo cosa succederà – ha rivelato -. In grandi club ci sono già stato. La mia famiglia mi sostiene e mi seguirà, io troverò un posto dove, oltre a me, anche loro possano essere felici. Per il momento, però, non ho ancora deciso“.

Dichiarazioni che spiazzano i tifosi e la stessa dirigenza della Juventus. A questo punto nulla è ancora scritto: il destino dell’attaccante ex PSG è ancora tutto da decifrare.