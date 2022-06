“Pogba-Juve? Ok, ma servirà…”: l’ex bianconero avverte Allegri

Uno dei sogni di mercato per i tifosi della Juve è proprio il ritorno di Paul Pogba a Torino. Arriva l’avvertimento di un ex bianconero.

La Juve si prepara, cosi come tutte le altre squadre di Serie A, a costruire una rosa in grado di essere competitiva fin da subito il prossimo anno. Quella appena terminata è stata una stagione molto turbolenta, dove Max Allegri ha avuto non pochi problemi. Senza contare, tra l’altro, l’addio ad inizio anno di Cristiano Ronaldo che ovviamente ha destabilizzato tutto. Ora, però, c’è un’estate intera davanti alla dirigenza bianconera, ed attraverso questa passeranno anche tutte le strategie di mercato per cercare di portarsi a settembre con una squadra in grado di mettersi subito al pari delle prime della classe.

Già da settimane si fanno diversi nomi che potrebbero fare al caso della Juventus. Uno di questi è quello di Paul Pogba, centrocampista che non soltanto ritroverebbe un ambiente che l’ha esaltato come quello bianconero, ma anche un allenatore come Allegri che ha saputo valorizzarlo quando il centrocampista francese giocava proprio in quel di Torino.

Juve-Pogba, arriva l’avvertimento di Zambrotta

Un colpo che tra l’altro sta facendo sognare anche i tifosi bianconeri. Tutti accoglierebbe a braccia aperte Pogba, anche se ad oggi c’è anche da contrastare la rivalità di un Paris Saint Germain che ha messo nel mirino il centrocampista del Manchester United. Al netto di chi la spunterà, c’è anche un avvertimento che arriva proprio da un ex bianconero.

Gianluca Zambrotta, ex giocatore della Juventus e della nazionale italiana, ha voluto dire la sua riguardo il ritorno di Pogba a Torino, avvertendo Allegri su quella che è una reale necessità della squadra bianconera. “Pogba alla Juventus? Come per tutti i giocatori, dipende da come sta di fisico e di testa”, ha spiegato Zambrotta ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Certo, può dare una mano con la sua personalità e la sua mentalità vincente, può essere un valore aggiunto”, ha ancora proseguito l’ex giocatore.

Poi un avvertimento, che sembra un chiaro messaggio ad Allegri e la dirigenza juventina: “Ma con l’addio di Chiellini servirà anche un giocatore importante che possa sostituirlo in campo e nello spogliatoio”, ha spiegato ancora Zambrotta.