Milan, doccia fredda per Maldini e affare bloccato: i dettagli

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini sta sondando vari nomi per il suo prossimo progetto: l’ultima valutazione però lo ha spaventato

Sono diversi i nomi di mercato accostati al Milan. La formazione rossonera è tornata ad essere una destinazione molto ambita. La vittoria dello scudetto ha suggellato l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni da Stefano Pioli, Paolo Maldini, Frederic Massara e da tutto il gruppo milanista.

Ora è anche arrivato il passaggio di proprietà con l’inizio dell’era RedBird Capital. La volontà del club è quella di continuare a potenziare la rosa per confermarsi in Italia ed allargare nuovamente gli orizzonti verso l’Europa, terreno sul quale il Milan ha registrato diversi successi in passato. Non sono però tutte buone notizie per il club meneghino.

Milan, il Sassuolo non è disposto a cedere per Traoré: “Valutazione di 30 milioni, rossoneri spaventati”

Tra gli obiettivi nel mirino di Paolo Maldini vi sono anche un paio di giocatori del Sassuolo. Oltre all’interesse dei rossoneri per Domenico Berardi, apprezzamento che ormai è noto da diverso tempo, si è registrato pure quello per Hamed Junior Traoré.

Il classe 2000 ex Empoli è stato autore di una buona stagione con la maglia neroverde. Soprattutto dopo l’addio di Boga, il calciatore ivoriano si è messo in evidenza, chiudendo la stagione con 32 presenze tra campionato e Coppa Italia e ben otto reti.

Un bottino che non è passato inosservato alla dirigenza milanista. Il giornalista di Sky Sport, intervenuto per parlare sia del futuro di Traoré sia di quello di Berardi, tuttavia ha frenato i facili entusiasmi: “Berardi sta bene a Sassuolo ma vuole fare un salto di qualità nella sua carriera. I rossoneri cercano un uomo in quella zona di campo, Messias non è detto che venga riscattato ed è inoltre finito nel mirino del Monza. Il Milan ha chiesto informazioni pure per Traoré ma è stato un po’ spaventato dalla richiesta dei neroverdi, che chiedono 30 milioni per il giovane e duttile calciatore. I rossoneri dunque stanno sondando diversi profili”.