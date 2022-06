“Ce lo soffiarono”: il retroscena spiazzante sulla carriera di Sarri

La carriera di Maurizio Sarri poteva proseguire in modo diverso: la rivelazione del direttore sportivo

La storia di Maurizio Sarri è fatta di gavetta, campi di fango e meritocrazia. L’attuale allenatore della Lazio è partito dal basso per arrivare sulla vetta d’Italia e d’Europa sulle panchine di Chelsea e Juventus, per non parlare di ciò che ha fatto al Napoli. Si è guadagnato lo status di uno degli allenatori italiani per la sua proposta di gioco, e anche per come imposta il modo di difendere.

Il trampolino di lancio definitivo è stato l’anno in Serie A con l’Empoli, che gli ha garantito la panchina di una big come il Napoli. All’ombra del Vesuvio, Sarri ha fatto esprimere un gioco paurosamente bello e ha sfiorato in più di un’occasione la vittoria dello scudetto. Ma la carriera dell’allenatore della Lazio poteva proseguire in modo diverso, come dichiarato dal direttore sportivo.

Cagliari, il retroscena riguardo Sarri

Stefano Capozucca, ds del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa come riferito da TuttoCagliari.net: “Ci sarà una rivoluzione, non un ridimensionamento. Nel 2015 prendemmo Sarri, ma ce lo soffiarono. Vincemmo il campionato di Serie B con Rastelli”. Dopo l’anno in Serie A, dunque, Sarri poteva andare in Sardegna per avviare un nuovo progetto, ma le cose sono poi andate diversamente.

Capozucca si è poi soffermato sul futuro di Joao Pedro: “Ha ancora un anno di contratto, ma andrà via. Non può giocare in Serie B. Ha un mercato, è vero, ma anche dei costi”. Dopo aver conquistato la maglia della Nazionale, dunque, il futuro dell’italo-brasiliano continuerà altrove.