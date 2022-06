“Un mistero”: Lazio, frecciata di Lotito che non si dà pace

In casa Lazio si pensa al futuro. Il club biancoceleste Claudio Lotito ha parlato delle ambizioni del club e degli obiettivi futuri.

Con il cambio in panchina da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri la Lazio ha rivoluzionato il suo gioco. Dopo un inizio difficile il tecnico ha però trovato la quadra della squadra biancoceleste ed il club ha raggiunto l’obiettivo Europa senza particolari problemi.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni del Foglio ed ha trattato di tanti temi. Nonostante i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni (la Lazio è una delle squadre che ha vinto più titoli a livello nazionale), Lotito è spesso finito nel mirino della critica, soprattutto da parte dei tifosi biancocelesti. Il patron capitolino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Direi che per certi versi la contestazione è un mistero. Avrei potuto elargire direttamente maggiori sponsorizzazioni e soldi alle radio ed ai giornali, ma noi non seguiamo questa linea. Per questo motivo molti non ci elogiano ma provano a demolirci”.

Lazio, Lotito parla delle ambizioni del club

Nel corso dell’intervista Lotito ha confermato le ambizioni del club, ma allo stesso tempo ha affermato che bisogna seguire una linea sostenibile: “Nel calcio contano le idee, noi abbiamo ottenuto risultati importanti con le idee e non con il denaro. Con le idee abbiamo vinto la Supercoppa italiana battendo la grande Inter di Josè Mourinho”.

La Lazio ha concluso l’ultima stagione al quinto posto, davanti tra l’altro ai cugini della Roma. Ora il club e Sarri vogliono lavorare per migliorare e sono pronti ad intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico.