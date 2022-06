Calciomercato Torino, incontro per il big: è il primo obiettivo di Juric

In casa Torino si lavora per accontentare le richieste del tecnico Ivan Juric. La società deve provare a rinforzare il reparto offensivo.

Ivan Juric ha concluso in maniera positiva la sua prima stagione sulla panchina del Torino. Il tecnico ha riportato il club granata nella parte sinistra della classifica, ha rivalutato diversi elementi della rosa e soprattutto ha riconquistato i tifosi. Juric, reduce dall’esperienza di Verona, ha impostato una squadra su una grande difesa, soprattutto visto le lacune nel reparto offensivo.

Proprio il reparto offensivo, tra la trequarti e l’attacco, è il principale problema in casa Torino. Più volte nel corso della stagione il tecnico ha ribadito di volere una rosa a disposizione che possa ‘dire la sua’ anche per la lotta per un posto in Europa. In attesa di ulteriori novità riguardo la questione relativa al rinnovo di Andrea Belotti in casa granata c’è un’altra urgenza.

Come riporta Tuttosport, quella iniziata, è una settimana importante per il trequartista belga Dennis Praet. Il giocatore ha affrontato una stagione difficile, condizionata dagli infortuni, in maglia granata ma Juric crede ancora tanto nelle sue qualità. Il Toro è quindi al lavoro per riportare il centrocampista a Torino.

Torino, si lavora ad un nuovo prestito per Praet

L’ex Samp è attualmente di proprietà del Leicester: il Toro aveva la possibilità di riscattare il giocatore a 15 milioni di euro, ma ha scelto di non esercitare il riscatto. Nei prossimi giorni le parti torneranno a discutere per un eventuale ritorno di Praet alla corte di Juric. Il ds Vagnati proverà a convincere il club inglese anche se non sarà facile.

Il Leicester vuole monetizzare dalla cessione del giocatore mentre i granata sperano che il club inglese conceda il prestito per un altro anno. I granata hanno già perso Brekalo e Praet è fondamentale (oltre ad ulteriori acquisti) nello scacchiere del tecnico croato. In questa stagione Dennis ha collezionato 24 presenze stagionali e ‘solo’ due reti, ma diverse buone prestazioni.