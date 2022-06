Atalanta, si studia il colpo in difesa: Lucumi nel mirino

L’Atalanta studia rinforzi per la prossima stagione e spunta il profilo di Jhon Lucumi del Genk per la difesa: le ultime sull’affare di calciomercato.

Settimane importanti e definitive in casa Atalanta per maturare delle scelte sui calciatori attualmente presenti in rosa da riscattare o meno. È il caso del difensore turco di proprietà della Juventus, Merih Demiral. La volontà della Dea di trattenere il 24enne, infatti, potrebbe non bastare rispetto alla volontà del giocatore e alle offerte che arrivano. Su Demiral c’è, ad esempio, il ricco Newcastle, disposto a quanto pare ad arrivare ai 50 milioni di euro.

Di fronte a tali prospettive, gli orobici si guardano intorno e tra i vari nomi torna in auge quello del colombiano Jhon Lucumi. Per caratteristiche e posizione potrebbe raccogliere il posto lasciato vuoto da Demiral.

Si parla di una trattativa che potrebbe andare in porto per circa 10 milioni di euro. Rispetto all’attitudine delle estati precedenti, il Genk dovrebbe avere maggiore predisposizione a trattare, poiché a Lucumi resta soltanto un anno di contratto.

Atalanta-Lucumì, le ultime sull’interesse per il difensore del Genk

Secondo le informazioni raccolte da Serieanews.com, l’interesse dell’Atalanta è di vecchia data. Sono ormai circa due stagioni che la società di Percassi è sul colombiano e cerca di dialogare con l’entourage e la società belga. Al momento ci sono dei contatti in corso, ma non esiste una vera e propria trattativa. La chiusura dell’affare non è da considerarsi imminente, ma in una fase di studio delle varie possibilità.

Da parte del Genk c’è indubbiamente un’apertura maggiore, non avendo Lucumi firmato un rinnovo ulteriore del contratto. Le prossime settimane potrebbero essere importanti per compiere dei passi in avanti, ma la Dea studia anche altri profili così come il club belga mantiene la porta aperta per proposte più allettanti.