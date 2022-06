Atalanta, arriva l’assalto degli sceicchi: cifra monstre e colpo di scena

Anche in casa Atalanta è tempo di guardare al mercato. Gli sceicchi sono già pronti a fare un’offerta difficilmente rinunciabile.

Dopo anni ad altissimo livello per l’Atalanta questa stagione è stata abbastanza deludente. I nerazzurri hanno infatti concluso il campionato all’ottavo posto in classifica. Una posizione che significa niente coppe europee la prossima stagione.

Naturale quindi che la Dea, dopo diversi anni in cui, grazie ad un sapiente mercato e all’ottima guida tecnica di Gasperini, si stava imponendo come squadra d’alta classifica, dovrà, di fronte a questo stop, rivedere alcune cose. Partendo proprio dal calciomercato.

Naturalmente il valore tecnico di diversi calciatori atalantini non è stato inficiato dalla stagione no. Molti di loro sono ancora apprezzatissimi e l’Atalanta potrebbe quindi decidere di venderli. Oppure, come nel caso di Merih Demiral, di riscattarli e poi venderli per fare un’ottima plusvalenza.

Atalanta, su Demiral gli sceicchi del Newcastle

Stando a quanto riporta Sportmediaset, l’Atalanta verserà nelle casse della Juventus i 30 milioni per il riscatto del difensore turco. Non sarà per al Gewiss Stadium il futuro di Demiral. La Dea infatti potrebbe immediatamente cedere il calciatore, soprattutto se le vci di una maxi-offerta dalla Premier League dovessero rivelarsi concrete.

Gli sceicchi del Newcastle sarebbero infatti pronti a sborsare la bellezza di 50 milioni di euro per il classe ’98. In pratica l’Atalanta, sfruttando solamente il riscatto a suo favore dalla Juventus, guadagnerebbe una ventina di milioni. Molto comunque dipenderà dalla volontà del calciatore che potrebbe scegliere l’ambizioso e ricco progetto Newcastle per il suo futuro.