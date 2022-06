Italia ai Mondiali in Qatar: verdetto della FIFA, arriva la data

L’Italia parteciperà ai prossimi Mondiali in Qatar? Nelle ultime settimane si è discusso molto riguardo una clamorosa possibilità.

Questa sera l’Italia di Roberto Mancini sarà impegnata nel secondo impegno di Nations League contro l’Ungheria di Marco Rossi. La Nazionale italiana è chiamata al riscatto e ha come obiettivo quello di rilanciare il progetto azzurro, crollato in maniera clamorosa con l’eliminazione dai Mondiali in Qatar.

Negli ultimi giorni il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha chiarito come il ripescaggio dell’Italia sia pressochè impossibile, ma in Sudamerica c’è ancora, chi crede molto, in questa possibilità. La Fifa ha stabilito, come riportato da Fox Sports, che il prossimo 10 Giugno ci sarà il verdetto che emetterà la sentenza riguardo la possibile squalifica dai Mondiali dell’Ecuador. In tanti attendono questa decisione, l’Italia ‘osserva da lontano’, ma una nazione particolarmente interessata è il Cile, prima nazione eliminata nel girone sudamericano.

Ricostruiamo, ancora una volta, tutta questa particolare vicenda. Il Cile ha fatto ricorso alla Fifa a causa del giocatore ecuadoriano Byron Castillo. E’ stato appurato, come risulta dai documenti, che il ventitreenne non è in realtà nato a General Villamil (come dichiarato) ma in realtà a Tumaco in Colombia. Il Cile ha quindi fatto ricorso per falsificazione di documenti alla nascita.

Mondiali, ecco cosa rischia l’Ecuador

Tecnicamente l’Ecuador rischierebbe grosso. Soprattutto visto che Castillo ha disputato ben 8 gare nelle qualificazioni per i Mondiali, ma le tempistiche per il ricorso non sono state rispettate. Il ricorso, per questa situazione, andava fatto a massimo 24 ore dall’ultimo match delle qualificazioni Mondiali ed invece questo limite non è stato rispettato. Anche il giocatore rischia una squalifica che va dai 6 ai 12 mesi.

In ogni caso, sia Cile che Ecuador, hanno chiarito la volontà di fare ricorso dopo la sentenza del 10 Giugno. L’Italia resta spettatrice ‘distante’ con davvero possibilità minime di essere ripescata per i Mondiali in Qatar.