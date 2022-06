Italia, così il lavoro funziona: il gioiello di Mancini può sbarcare in Serie A

Ha iniziato a produrre i primi risultati il lavoro di ricostruzione dell’Italia avviato dal Ct Mancini. Un giovane può sbarcare in Serie A.

Grandi manovre in casa Monza. Il club, infatti, ha ormai messo da parte l’euforia legata alla promozione in Serie A per concentrarsi sul mercato. L’idea è quella di allestire una squadra di livello, capace di ottenere la salvezza senza particolari patemi d’animo e ambire ad una posizione in zona Europa. Un progetto che passerà attraverso la nomina del nuovo direttore sportivo, individuato nella figura dell’ex calciatore François Modesto.

L’ufficialità è attesa a stretto giro di posta, poi la società potrà finalmente iniziare ad agire in maniera concreta. Diversi i nomi finiti nel mirino dei biancorossi: in avanti il sogno, come confermato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è Andrea Pinamonti reduce dall’ottima stagione vissuta in prestito con la maglia dell’Empoli (13 gol e 2 assist in 36 apparizioni in campionato). L’attaccante tornerà all’Inter che, nelle prossime settimane, provvederà a trovargli una nuova sistemazione.

La trattativa è partita ma ingaggiarlo non si preannuncia facile per due motivi: la valutazione economica che si aggira intorno ai 17 milioni e la concorrenza della Fiorentina, insoddisfatta di Arthur Cabral e Krzysztof Piatek. Nel mirino del Monza è poi finito Wilfried Gnonto, messosi in grande luce sabato scorso con la maglia della Nazionale.

Italia, il Monza segue Gnonto: pronta l’offerta per lo Zurigo

Il classe 2003 originario di Verbania, nel corso del gara pareggiata con la Germania, ha servito a Lorenzo Pellegrini l’assist per il gol del vantaggio azzurro destando ottime impressioni nell’ambiente. Il Ct Roberto Mancini ha intenzione di premiarlo lanciandolo dal primo minuto stasera contro l’Ungheria ma intanto sono diversi i club che hanno iniziato a seguirlo tra cui la Roma ed il Sassuolo.

Il Monza, dal canto suo, vuole agire subito. Da qui la decisione, stando a quanto riportato da ‘SportItalia’, di mettere sul piatto una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni con l’obiettivo di strappare il “sì” dello Zurigo e regalarlo al tecnico Giovanni Stroppa il prima possibile. Aggiornamenti sono attesi a breve: i brianzoli sognano in grande. Gnonto è il primo passo.