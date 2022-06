“Stasera saluta la Nazionale”: Italia, Mancini perde un altro top

La Nazionale continua a perdere i pezzi: dopo la partita odierna contro l’Ungheria un altro giocatore lascerà il ritiro azzurro.

Il pareggio ottenuto contro la Germania ha fornito, al Ct Roberto Mancini, risposte confortanti che lasciano ben sperare in vista del futuro. L’Italia, rimasta esclusa dal Mondiale in programma in Qatar, è in cerca di una nuova identità e la sfida in programma stasera contro l’Ungheria costituirà l’occasione per vedere all’opera altri giovani talenti. Nel frattempo, al tecnico è stata comunicata una notizia poco gradita.

Il gruppo azzurro, infatti, continua a perdere i pezzi. Nei giorni scorsi a lasciare il ritiro (con annesse polemiche) erano stati Mattia Zaccagni e Manuel Lazzari. Come confermato da ‘La Stampa’, anche Andrea Belotti “stasera saluta i compagni”. L’attaccante rientrerà a casa dopo il match in modo tale da poter pensare al proprio futuro: il contratto che lo lega a Torino scade a giugno e fin qui le parti non sono riuscite a trovare un accordo riguardante il rinnovo.

Il presidente del club granata Urbano Cairo ha messo sul piatto un ingaggio complessivo pari a 4 milioni (tra parte fissa e bonus). Una cifra superiore rispetto a quella attualmente percepita (2.2) ma non sufficiente per strappare il “sì” dell’attaccante finito, in queste ore, nel mirino di diverse squadre della Serie A tra cui la Fiorentina, l’Atalanta e la Roma. Una decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta. Ora, però, Belotti è concentrato sulla partita odierna.

Il Gallo, in ogni caso, è destinato a partire dalla panchina e a subentrare, nel caso, a gara in corso. Il ruolo di attaccante titolare, salvo sorprese, continuerà ad essere appannaggio di Gianluca Scamacca apparso in grande spolvero sabato scorso. Con lui ci saranno pure Wilfried Gnonto sulla destra e Giacomo Raspadori a sinistra.

A centrocampo agirà il trio composto da Manuel Locatelli, Bryan Cristante e Nicolò Barella. In difesa, davanti alla porta difesa da Gianluigi Donnarumma, ci saranno Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni protetti ai lati da Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola. Tanti esperimenti, che proseguiranno poi nei prossimi incontri che vedranno la Nazionale affrontare l’Inghilterra (sabato) e di nuovo la Germania (14).