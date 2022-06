Joao Pedro, sarà ancora Serie A? Pronto l’incontro col club

Cosa farà Joao Pedro il prossimo anno? L’attaccante potrebbe lasciare Cagliari e restare in Serie A, previsto un incontro importante

Una retrocessione amara, che ancora adesso fa male. In casa Cagliari ci si lecca ancora le ferite per un epilogo stagionale che all’inizio dell’anno in pochi avrebbero preventivato. La squadra sarda aveva cominciato il campionato con la speranza di poter portare a casa una salvezza più che tranquilla, ma alla fine nemmeno la cura Mazzarri ha portato i risultati sperati. E cosi il cambio di allenatore a ridosso della fine del campionato, ed una Salernitana che nelle ultime giornate ha fatto valere la propria forza. Al netto, va detto, di un capitombolo clamoroso dei sardi.

Si ripartirà dalla Serie B con tante cose che ovviamente cambieranno. Da capire come il presidente Giulini riuscirà a costruire la squadra del futuro, che per forza di cose perderà degli elementi che non resteranno in cadetteria. Uno di questi dovrebbe essere Joao Pedro, per anni un vero e proprio simbolo del Cagliari e trascinatore di una squadra che, fino allo scorso anno, ha collezionato dei piazzamenti interessanti in Serie A.

Joao Pedro, sarà ancora Serie A? Pronto l’incontro col Torino

Pare difficile che Joao Pedro possa restare a Cagliari, considerando anche il valore del giocatore nella massima categoria. E cosi nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro importante proprio per capire come possa delinearsi il futuro dell’italo-brasiliano. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, nella giornata di giovedì è previsto un incontro tra il Torino ed il Cagliari.

Ci sarebbe la squadra di Urbano Cairo, dunque, sulle tracce dell’attaccante. Il tutto anche in attesa di capire cosa farà Andrea Belotti, che potrebbe lasciare la squadra granata nel corso dell’estate. Un’eventualità, quest’ultima, che non si augura l’allenatore Ivan Juric al quale, però, la dirigenza dovrà comunque sistemare l’attacco. Joao Pedro potrebbe essere l’elemento giusto per rinforzare il reparto avanzato.