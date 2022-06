Calciomercato Cagliari, affare in corso con l’Inter: Marotta lo porta via

Dopo la retrocessione è prevista una rivoluzione al Cagliari. Il club sardo potrebbe perdere diversi giocatori in vista del prossimo anno.

La stagione del Cagliari è terminata nel peggiore dei modi. I tifosi sardi hanno dovuto assistere ad una dolorosa quanto incredibile retrocessione, la squadra allenata nel finale da Agostini ha pareggiato a Venezia e non ha approfittato della sconfitta della Salernitana. Con la retrocessione i sardi saranno costretti a rivoluzionare la rosa e cedere diversi pezzi pregiati.

Tra questi c’è senza dubbio Raoul Bellanova, una delle poche note liete della stagione dei rossoblù. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha messo in mostra discrete doti ed è pronto al trasferimento con ritorno in Serie A. Secondo quanto riporta il giornalista di Sportitalia è ad un passo l’accordo per il passaggio di Bellanova all’Inter.

L’affare è ormai pronto alla svolta e Bellanova sarà il nuovo esterno del club nerazzurro. Il giocatore prende il posto in rosa di Ivan Perisic, svincolato e ceduto al Tottenham di Antonio Conte. Un profilo giovane e talentuoso che l’Inter seguiva da diverse settimane.

Cagliari, Bellanova non è l’unico in uscita

Il club sardo ha invece l’obiettivo di tornare il prima possibile in massima serie, ma allo stesso tempo deve porre paletti economici. Alcuni dei giocatori più costosi sono destinati alla cessione, è in bilico il futuro di giocatori del calibro di Cragno e Nahitan Nandez, senza dimenticare la stella del club Joao Pedro.

Il capocannoniere del Cagliari difficilmente resterà in Serie B e sulle sue tracce ci sono diversi club di Serie A, in primis il Torino di Urbano Cairo. Cragno invece piace a diversi club, ma la sua permanenza a Cagliari non è esclusa del tutto.