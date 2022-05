Clamoroso in Serie B: presidente lascia il club al sindaco della città

Negli ultimi minuti il campionato di Serie B vive l’ennesima svolta che potrebbe cambiare la storia del calcio italiano.

Il calcio italiano sta vivendo uno dei periodi più complicati della sua storia. La nazionale italiana di Roberto Mancini non si è qualificata per i Mondiali ed i nostri club, tolta qualche rara eccezione, faticano ad andare avanti in Europa. Il numero di italiani è in netto calo in Serie A e la differenza tra la massima serie e la Serie B appare sempre più evidente.

Nonostante ciò ci sono club che hanno vissuto delle bellissime favole e tra questi non può non essere nominato il Benevento. Il club sannita, guidato dal presidente Oreste Vigorito, ha disputato alcune stagioni navigando tra la massima serie e quella cadetta e lottando sempre con il massimo delle sue forze.

Il patron del club campano ha diramato un comunicato dove saluta ufficialmente il Benevento e lascia la società nelle mani del sindaco della città Oreste Mastella. Una scelta improvvisa ed assolutamente inaspettata con il patron, che, solo qualche giorno fa, parlava del futuro del club in vista della prossima stagione.

Serie B, il comunicato di Vigorito

Il Benevento è stato eliminato nei Playoff di Serie B e la società, negli ultimi giorni, era finita nel mirino della critica. Come un fulmine a ciel sereno Vigorito ha rilasciato, mediante il sito del club, il seguente comunicato:

“Il presidente Oreste Vigorito comunica alla città, alla tifoseria ed alle istituzioni che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il sindaco della città Clemente Mastella, con l’obiettivo di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo del Benevento calcio. E’ arrivato il momento di mettersi da parte e lasciare ad altri il compito di tenere alto il nome della squadra e della città”.