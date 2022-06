“Balotelli è sulla lista”: svolta a sorpresa, l’allenatore italiano lo vuole

Importanti novità sul futuro di Mario Balotelli. Il tecnico italiano è pronto a metterlo in cima alla sua lista dei desideri.

La stagione di Mario Balotelli in Turchia è stata decisamente positiva. Le 18 reti con la maglia dell’Adana Demispor sono un bottino di tutto rispetto. Non sufficiente per farlo rientrare nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, ma quantomeno per farlo tornare nella lista di diversi osservatori.

La buona prova agli ordini di Montella ha comunque dimostrato che Balotelli, nelle giuste condizioni ambientali, può ancora fare la differenza come impatto offensivo. Ecco quindi che il nome dell’attaccante ex Inter e Milan è tornato a circolare in vista della prossima sessione di mercato.

Nonostante l’età non più così verde, ad Agosto saranno 32 le candeline da spegnere, il costo contenuto del cartellino potrebbe spingere qualche squadre a dare a Super Mario quella che, carta d’identità alla mano, potrebbe davvero essere l’ultima occasione per chiudere la carriera in qualche top campionato.

Balotelli, spunta l’ipotesi Gattuso: pronto a portarlo al Valencia

Se Montella l’ha rilanciato, un altro ex tecnico del Milan potrebbe riaccoglierlo in un top campionato. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, Gennaro Gattuso, qualora dovesse davvero approdare sulla panchina del Valencia, potrebbe davvero puntare su Balotelli. SuperMario, secondo il media iberico, è sulla lista del tecnico. Il Valencia d’altronde sarebbe ben contento di concludere un’operazione di mercato senza costi eccessivi. Insomma, sul Balotelli, la visione tecnico-tattica di Gattuso e quella di bilancio dei ‘pipistrelli’ potrebbe trovare un primo punto d’incontro.

Qualora si concretizzasse la cosa, per Balotelli si tratterebbe della prima esperienza nella Liga. Dopo la Serie A, la Premier League e la Ligue 1, Super Mario metterebbe, con la massima serie spagnola, una spunta anche sul quarto top campionato continentale.