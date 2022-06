Sergio Oliveira-Roma, affare in stallo. Si muove anche il Napoli

José Mourinho chiede alla Roma il riscatto di Sergio Oliveira dal Porto, tuttavia la trattativa non è semplice e spunta anche il Napoli: le ultime sul centrocampista.

In casa Roma sono giorni di riflessione su come agire in sede di calciomercato, partendo dai giocatori che compongono in questo momento il gruppo a disposizione di José Mourinho. Di questi fa parte Sergio Oliveira, centrocampista 30enne di proprietà del Porto. Al momento del suo arrivo, durante lo scorso gennaio, si è imposto come il tassello mancante anche a suon di reti. Tuttavia, il suo contributo si è ridimensionato nel corso della stagione e ciò non depone a suo favore per il riscatto del cartellino.

Il tecnico Mourinho sta insistendo con la Roma, affinché lo confermi in squadra, ma considerate le prestazioni dal livello altalenante e anche l’anagrafica, la società preferisce prendere del tempo per ragionare oppure studiare una soluzione più conveniente, come il rinnovo del prestito con i lusitani.

Secondo le informazioni raccolte da Serieanews.com, la certezza è che il Porto non è intenzionato a confermare in squadra Oliveira, per cui la necessità di trattarne la cessione è impellente. Le strade da percorrere sono molteplici.

Sergio Oliveira tra la Roma e il Porto: spuntano altre soluzioni, i dettagli

La società portoghese non conta sull’apporto del calciatore né Sergio Oliveira resterebbe ancora in rosa. Il ciclo con il Porto può considerarsi concluso. L’ultima stagione trascorsa ne è stata la prova. Prima di passare alla Roma, il centrocampista ha giocato di rado e quasi mai partendo titolare, bensì sempre dalla panchina. Per l’allenatore Conceicao sono altri i calciatori su cui contare nel suo ruolo. Tuttavia, ciò che al Porto manca all’ora di trattare è la flessibilità.

Il club intende venderlo per 13 milioni di euro e non ha alcuna fretta nel trovare una soluzione. L’intenzione è quella di attendere l’evoluzione del mercato e, qualora non giungesse un’opportunità allettante, allora si potrebbe rivedere la cifra richiesta e arrivare a circa 10 milioni di euro. Dal canto proprio, Sergio Oliveira sta insistendo per essere confermato alla Roma, poiché vorrebbe proseguire il cammino intrapreso con José Mourinho. Si prevede uno scontro economico tra società, siccome il Porto vuole guadagnare dalla cessione del giocatore e la Roma non intende strafare. I tempi per l’eventuale trattativa si prevedono lunghi. L’agente Jorge Mendes non vuole corriere rischi e quindi sta cominciando a lavorare anche su altri fronti. Tre società hanno sondato il profilo di Oliveira e sono Napoli, Valencia e Wolverhampton. Nessuna ha presentato un’offerta formale, ma tutti e tre i club sono facilitati dal fatto di godere di un rapporto ottimo e diretto con Mendes, che è la chiave di tutto. Le prossime settimane diranno di più, ma il lavoro di mediazione dell’entourage è già senza sosta.