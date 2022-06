“Non c’è altra possibilità”: PSG, Donnarumma gelato. Annuncio improvviso

Gianluigi Donnarumma, impegnato in questi giorni con la Nazionale Italia, riceve un messaggio molto chiaro: annuncio sul futuro al PSG

Gianluigi Donnarumma è in questi ultimi giorni impegnato al seguito della Nazionale Italiana per gli impegni di Nations League. Nonostante qualche problema fisico rimediato nella gara contro la Germania, nella serata di ieri contro l’Ungheria è stato nuovamente fondamentale. A prescindere da questo, tuttavia, è quest’oggi arrivato anche un annuncio che riguarda di rimando anche lui e il suo futuro al PSG.

Oggetto di numerose perplessità e critiche è stata l’alternanza che Mauricio Pochettino ha deciso di utilizzare la scorsa stagione tra Donnarumma e Keylor Navas. I due portieri sono stati, infatti, schierati titolari a partite alterne nel corso di tutto l’anno calcistico.

Situazione che non ha fatto particolarmente piacere a nessuno dei due. Gianluigi Donnarumma si sarebbe aspettato il posto da titolare inamovibile una volta arrivato a Parigi. Keylor Navas, dal canto suo, non avrebbe voluto perdere la posizione di primo tra i tre difensori estremi del club. Proprio di questo, e del futuro, il costaricano ha voluto parlare a ‘yashinquesada’.

PSG, Donnarumma avvisato dall’annuncio di Navas: “La volontà è di continuare a giocare a Parigi”

Raggiunto tra le file della nazionale del Costarica, dove si trova per gli impegni in vista di Qatar 2022, Keylor Navas ha parlato di quanto vissuto al PSG nell’ultima stagione. A ‘yashinquesada’ ha rivelato: “Tutto è chiaro, sono calmo e concentrato sulla nazionale. Con il mio club ho un contratto biennale e questo dice già tutto. Dobbiamo continuare a lavorare. Vedremo cosa accadrà in futuro. Più in là capirò se rimarrò con la mia famiglia a Parigi, o in qualsiasi altro posto. Ma questo credo sia difficile. Sono sempre stato un combattente e mi piacciono le sfide”.

“Ho ancora due anni – ha continuato Navas – la mia mente è sulla nazionale e sulla volontà di continuare a giocare a Parigi, non c’è altra possibilità“. Poi più nello specifico rimarca: “In nessuna squadra pretendono di giocare. Quando sai che puoi iniziare ogni partita, è normale che non ci piaccia una situazione come quella dell’anno precedente”.