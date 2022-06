Dybala all’Inter, l’amico preso in contropiede: “Spero che…”

Nuovi contatti tra Dybala e l’Inter, che conta di chiudere l’operazione il prima possibile. L’amico dell’argentino commenta la trattativa.

Ultimi dettagli da sistemare, ma la strada appare tutta in discesa. L’Inter continua a premere per quanto riguarda Paulo Dybala, con l’obiettivo di chiudere quanto prima l’operazione e bruciare la folta concorrenza. I tempi si preannunciano stretti: l’amministratore delegato Beppe Marotta infatti, nelle prossime ore, incontrerà il procuratore Jorge Antun al fine di fare il punto della situazione e provare a sbloccare, in maniera definitiva, la trattativa.

A fare posto all’argentino sarà Alexis Sanchez: il suo contratto scade nel 2023 ed il club non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Le parti hanno quindi iniziato a lavorare al fine di definire l’ammontare della buonuscita che consentirebbe al cileno di liberarsi e alla società di avere a disposizione le risorse necessarie per ingaggiare l’ormai ex numero 10 della Juventus.

La distanza tra offerta e richiesta è minima: al calciatore è stato proposto un quadriennale da 6 milioni netti all’anno, con lo stipendio che salirà a 7 in caso di raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Restano da limare alcuni aspetti ma, come detto, Marotta conta di arrivare alle strette di mano conclusive a stretto giro di posta.

Inter, Dybala vicino: il pensiero di Correa

Dybala nel frattempo è finito nel mirino di diverse altre squadre tra cui l’Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal e Borussia Dortmund tuttavia ha dato mandato al proprio procuratore di approfondire soltanto la pista nerazzurra. I contatti, come detto, sono costanti e Marotta, in occasione dell’imminente summit, si aspetta una risposta definitiva da parte del calciatore.

Alla corte di Inzaghi ritroverebbe il compagno di nazionale Joaquin Correa il quale, durante la cerimonia di inaugurazione del ristorante di Lautaro Martinez a Milano, ha parlato dell’argomento senza tuttavia sbilanciarsi. “Se viene all’Inter? Spero sempre nel meglio per lui, è un mio amico e mi auguro che lui sia felice”. Frasi di circostanza, perché il sottotesto è chiaro. Ora tocca a Dybala prendere una decisione definitiva.