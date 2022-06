Inter, l’indizio di Marotta fa esplodere i tifosi: si accende il mercato

L’Inter sogna in grande sul mercato, nonostante le difficoltà. L’indizio svelato dall’AD Marotta fa esplodere i tifosi dei nerazzurri.

Non è stata un’annata semplice, quella dell’Inter. Sì, due trofei non sono niente male per il primo anno targato Simone Inzaghi, anche se le difficoltà non sono certo mancate. Difficoltà legate soprattutto al bilancio e quelle cessioni di Hakimi e Lukaku che avevano così scoraggiato la piazza.

Adesso, però, lo stesso bilancio dà segnali di ripresa, per quanto la totale serenità sia ancora lontana. E Zhang e Marotta sono tornati a progettare un Inter all’altezza dei grandi palcoscenici, compatibilmente con le uscite.

I piani sul mercato, dopotutto, si preannunciano ambiziosi, con i nomi di Lukaku e Dybala (soprattutto) che stuzzicano ed intrigano la dirigenza meneghina.

Inter, l’indizio di Marotta fa sognare i tifosi: l’annuncio su Dybala

In particolare sull’argentino, Marotta non è riuscito a trattenersi a sufficienza. E l’esperto dirigente nerazzurro ha lasciato trapelare un succoso indizio per i tifosi interisti. “Dybala? Vediamo…”, così l’ex Juventus ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport’, appena uscito dall’assemblea di quest’oggi per la Lega Serie A.

Un mini-annuncio, seppur tale, accompagnato da un sorriso malizioso e da un non volersi sbilanciare troppo che di certo nasconde qualcosa. Di certo, l’Inter resta in pole position per Paulo Dybala, anche se l’inserimento dell’Atletico Madrid rischia di rompere le uova nel paniere di Marotta e Zhang.

Intanto, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare sul mercato per puntellare la rosa di Simone Inzaghi. E il nome del fantasista argentino resta tra i principali obiettivi per le prossime settimane. Al calciomercato poi l’ardua sentenza.