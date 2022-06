Cessioni Inter, non solo Bastoni: altro sacrificato a sorpresa

Le cessioni dell’Inter finanzieranno il mercato in entrata e potrebbero regalare una svolta totale in vista della prossima stagione. Occhi puntati su Bastoni, corteggiato dal Tottenham di Conte, ma attenzione alle possibili novità

Assalto a Dybala e possibile affondo per Lukaku: potrebbe essere questa la doppia mossa dell’Inter per quel che riguarda la fase offensiva. La Joya aspetta i nerazzurri e sarebbe ormai pronto a firmare un contratto di quattro anni da circa 6,5 milioni di euro netti a stagione.

Affondo nerazzurro e fumata bianca vicina. Prima dell’offerta ufficiale nei confronti dell’attaccante argentino, però, Marotta dovrà cercare una nuova sistemazione per Sanchez, ormai fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi. Il cileno potrebbe far ritorno in Premier League e sposare una nuova avventura in Liga.

Non solo Sanchez, come detto, l’Inter potrebbe fare cassa con la cessione di Bastoni. Il centrale difensivo ha una valutazione di circa 60 milioni e piace particolarmente al Tottenham di Antonio Conte, ma anche al Manchester United. Occhio, però, a un altro sacrificato illustre in caso di doppio affondo per Dybala-Lukaku.

Cessioni Inter, via anche Dzeko e Correa?

Non solo Bastoni, Vidal e Sanchez: l’Inter potrebbe aprire alla cessione di Dzeko o Correa. L’attaccante bosniaco consentirebbe ai nerazzurri di risparmiare in maniera decisa sul monte ingaggi, ma non garantirebbe cassa dal punto di vista del cartellino.

Per quel che riguarda Correa, invece, l’Inter risparmierebbe meno dal punto di vista dell’ingaggio, ma potrebbe incassare circa 25-30 milioni dalla cessione del suo cartellino. Il doppio arrivo di Dybala e Lukaku, quindi, aprirebbe le porte a un addio a sorpresa in attacco. Dzeko o Correa? Uno, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà i nerazzurri.