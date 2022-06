“Accordo raggiunto”: Inter, arriva l’annuncio e l’addio è ormai realtà

L’Inter si prepara a salutare uno dei giocatori più chiacchierati degli ultimi mesi. Tutto pronto, accordo trovato con la nuova squadra.

In casa Inter si guarda al futuro con grande curiosità. Dopo aver perso lo Scudetto, che è comunque rimasto a Milano ma sulla sponda rossonera, è tempo di guardare avanti. Il club sta lavorando alacremente per costruire una rosa in grado di soddisfare Simone Inzaghi, ma soprattutto che possa dare modo all’allenatore di mettere in campo tutto il necessario per essere competitivi fin dalla prima giornata. Ed ecco perchè la prossima sessione di mercato sarà cruciale in questo senso.

Si guarda ovviamente al mercato in entrata. Nella giornata di oggi colloqui con l’entourage di Dybala, per capire quanto si possa lavorare affinché l’attaccante argentino possa approdare alla corte di Inzaghi. Ci sono buone sensazioni. In questi giorni, poi, si è parlato anche di un ritorno di Lukaku, altra ipotesi che fa sognare i tifosi. Non c’è soltanto il mercato in entrata, però a tenere impegnata la dirigenza nerazzurra.

Inter, per Vidal è tutto fatto: arriva l’annuncio dal Sud America

Ci sono anche alcuni giocatori in uscita. L’Inter perderà alcuni pezzi, elementi che evidentemente non fanno parte del progetto tecnico di Simone Inzaghi. Tra questi c’è anche Arturo Vidal, che da mesi viene accostato al Flamengo. Un tira e molla che dura da troppo tempo, ma che sembra finalmente aver trovato la strada giusta per l’epilogo definitivo.

Secondo quanto riportato dal portale cileno ‘lahora.cl’, tra il Flamengo ed il giocatore dell’Inter si sarebbe finalmente arrivati all’accordo. Tutto pronto, dunque, per il trasferimento in Brasile con l’entourage del centrocampista che starebbe rifinendo gli ultimi dettagli. Vidal-Flamengo, ormai è tutto pronto per l’addio del cileno all’Inter.