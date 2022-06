Calciomercato Inter, salti di gioia per Inzaghi: annuncio dell’agente

Inter, l’annuncio dell’agente è una vera e propria manna dal cielo per Simone Inzaghi: ora possono esultare anche i tifosi nerazzurri.

L’Inter di Simone Inzaghi lavora senza sosta sul mercato estivo. Nonostante manchi ancora qualche settimana all’apertura ufficiale della finestra di calciomercato, il club nerazzurro è già impegnato nell’individuazione di profili utili alla causa interista. Dopo il secondo posto in classifica generale nel campionato concluso da poco, il club lombardo punta a ritornare al vertice dell’elenco il prossimo anno.

Ad esultare quest’anno è stata l’altra sponda di Milano, quella rossonera, ma la battaglia per il tricolore potrebbe ripartire proprio, oltre che dal Milan, anche dall’Inter. Marotta, Ausilio e Baccin sono al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa, ma l’obiettivo primario resta quello di blindare i top player già presenti in rosa.

Mercato Inter, Bastoni resta in nerazzurro: annuncio del suo agente

Tra questi c’è senza dubbio Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 è legato ai nerazzurri da un contratto in scadenza al 30 giugno 2024. I rumors sul suo futuro, nelle ultime settimane, si sono ricorsi sui quotidiani e sul web, ma l’annuncio giunto dallo stesso calciatore ieri sera ha rasserenato i tifosi.

Poco fa, inoltre, la società di Steven Zhang ha incontrato proprio l’agente di Bastoni, giunto nella sede del club. Tullio Tinti, procuratore del ragazzo, è stato intercettato dai media presenti all’esterno. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni raccolte dai colleghi di ‘Tuttomercatoweb.com’: “L’incontro è andato bene – ha esordito -. Abbiamo parlato di numerosi argomenti, anche di qualche giovane. Il futuro di Ranocchia? Può rimanere qui, certo. Ci sono possibilità che resti all’Inter, ha un contratto fino al 30 giugno. Bastoni rimane sicuramente in nerazzurro, è felice di giocare per l’Inter. Io sono uno che i contratti li rispetta, poi vedremo se loro mi chiameranno”.