“Incontro con il PSG”: calciomercato Inter, il top player può finire in Francia

Dopo Perisic, l’Inter rischia di perdere in sede di calciomercato un altro giocatore. Il PSG, infatti, vuole prendere un big.

L’Inter è sicuramente tra i club più ‘chiacchierati’ in questi primi giorni di calciomercato. Il club nerazzurro, infatti, è sotto la luce dei riflettori per tante trattative che riguardano sia il mercato in entrata che quello in uscita: dall’addio ufficiale di Ivan Perisic alle trattative per Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

La ‘Beneamata’ aveva tentato di rinnovare il contratto al laterale croato che, però, ha preferito trasferirsi al Tottenham dell’ex Antonio Conte. Per quanto riguarda il centravanti belga, invece, Marotta sta cercando di ottenere dal Chelsea un prestito, mentre sulla ‘Joya’ ci sono delle importanti novità.

Jorge Antun, agente dell’argentino, infatti, questo pomeriggio si è recato nella sede del team nerazzurro, dove ha rilasciato queste dichiarazioni al momento del suo arrivo ai giornalisti presenti: “Ottimista? Nella vita sì”. L’Inter è sicuramente in pole per Dybala, visto che l’interesse sia del Barcellona che dell’Atletico Madrid non si sono ancora concretizzati. Ma se da un lato la ‘Beneamata’ è vicina ad un colpaccio, dall’altro potrebbe perdere un suo top player.

Calciomercato Inter, incontro con il PSG per parlare di Skriniar: i dettagli

‘Le Parisien’, infatti, ha riportato l’interesse del PSG per Milan Skriniar: “Lo slovacco è un obiettivo primario per il club parigino. In settimana per i dirigenti dell’Inter ci sarà un incontro con il PSG per cominciare ad intavolare la trattativa per il difensore slovacco. Il team di Al-Khelaifi si vedrà anche con il Sassuolo per parlare anche di Scamacca”.

La perdita di Skriniar sarebbe certamente un durissimo colpo sia per Simone Inzaghi che per i tifosi nerazzurri. Se per lo slovacco ci sono alcune indiscrezioni di mercato su un suo presunto addio, per Bastoni (accostato nei giorni scorsi al Tottenham) è arrivata la conferma definitiva della sua permanenza. Tullio Tinti, agente dell’ex Atalanta, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni al momento della sua uscita dalla sede nerazzurra: “Alessandro resterà sicuramente all’Inter, non c’è nessun problema”.