“L’Ecuador rischia di brutto, chi ripescheranno?”: Mondiali, c’è l’annuncio

Il tweet del giornalista alimenta forti dubbi sulla partecipazione dell’Ecuador al prossimo Mondiale: “chi prenderà il posto del ‘Tricolor’?”

Fifa in imbarazzo per quanto sta accadendo in Sud America. A pochi mesi dal mondiale, potrebbe esserci una clamorosa novità in merito all’ultima squadra ammessa alla competizione, che per la prima volta nella storia si svolgerà in Medio Oriente. La situazione diventerà più chiara con il passare delle ore ma da giorni ormai si parla del caso Castillo.

Il difensore dell’Ecuador rischia di inguaiare il ‘Tricolor’. Il calciatore, infatti, avrebbe ottenuto la cittadinanza dopo una serie di falsificazioni dei suoi documenti. Il caso si trasferirà nelle stanze della Fifa, intanto, vi è un primo passaggio chiave, come rivelato da Maurizio Pistocchi.

Fifa, caso Castillo: “La commissione investigativa della Federcalcio ecuadoriana lo ha riconosciuto”

Maurizio Pistocchi è intervenuto in proposito al caso Byron Castillo, difensore dell’Ecuador. Il calciatore ha preso parte alle eliminatorie di qualificazione per il prossimo Mondiale con la maglia del ‘Tricolor’ tuttavia, come sottolineato pure dagli audio svelati dall’avvocato del Cile, non avrebbe avuto il diritto di scendere in campo.

La novità di cui si è fatto portavoce il giornalista italiano riguarda l’esito delle indagini della commissione investigativa della federazione ecuadoriana. Questa ha riconosciuto che Castillo è nato in Colombia, come sottolineato in un tweet da Pistocchi. Evidente dunque il rischio esclusione dal Mondiale per l’Ecuador.

“Chi prenderà il suo posto?” si chiede inoltre il giornalista facendo riferimento alla posizione della formazione di Gustavo Alfaro, reduce dal pareggio per 0-0 in amichevole contro il Messico. Le prossime settimane faranno definitivamente chiarezza su una situazione molto nebulosa.

Si è parlato pure della possibilità che possa toccare alla Nazionale di Roberto Mancini occupare il posto del ‘Tricolor’, ci spera però soprattutto il Cile, che ha chiesto i punti conquistati illegittimamente dalla squadra di Alfaro.