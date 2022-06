“Nessuna possibilità”: calciomercato Inter, la rivelazione sul futuro del big

Con l’avvio delle operazioni di mercato sono lievitate le voci intorno all’Inter, ora l’agente di un big blinda il suo assistito in nerazzurro

L’incontro tra l’Inter e gli agenti di Paulo Dybala hanno catturato gran parte dell’attenzione nella giornata di ieri. I nerazzurri hanno nel mirino l’argentino per rinforzare il proprio attacco. Beppe Marotta potrebbe portare l’attaccante a Milano dopo averlo già acquistato quando era alla Juventus, dal Palermo.

Le indiscrezioni in casa nerazzurra non riguardano soltanto il mercato in entrata ma pure quello in uscita. Il club anche quest’anno lascerà partire un big per riequilibrare le casse e continuare ad abbassare il monte ingaggi. Sono diversi i calciatori per cui l’Inter potrebbe ricevere quell’offerta irrinunciabile in grado di convincere la dirigenza a dire sì alla partenza. Tra gli indiziati anche Lautaro Martinez. In queste ore, sono arrivate le dichiarazioni dell’agente del calciatore.

Inter, agente Lautaro Martinez: “Non ci sono ragioni per andare via, ci restano quattro anni di contratto”

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a ‘Fcinternews.it’. “Ad oggi, non c’è nessuna possibilità che vada via dall’Inter”, ha esordito il procuratore dell’attaccante argentino. “Un giocatore così determinante, con tanti gol realizzati in un campionato difficile come quello italiano è normale che non passi inosservato ma ci restano ancora quattro anni di contratto. Nessuno ci ha detto nulla, lui sta bene a Milano. Lautaro è felice per cui non ci sono ragioni per andare via. Poi il calcio professionistico sappiamo tutti com’è ma oggi mi sento di affermare che la situazione è così, domani però può cambiare tutto”:

L’attaccante argentino ha rinnovato il contratto lo scorso mese di ottobre. Circostanza alla quale si è poi riferito l’agente del calciatore proseguendo il suo discorso: “Quando ci siamo seduti per trattare il rinnovo non abbiamo mai pensato ad una futura vendita ma semplicemente al prossimo match e al seguente gol. Il contratto è pensato per essere felici con l’Inter e non per pensare ad una cessione”.