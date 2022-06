Calciomercato Napoli, colpo di teatro: è saltato il trasferimento

Sembrava tutto fatto per il trasferimento ma ora, secondo le ultime di mercato, la situazione è cambiata radicalmente: trattativa tramontata

Sono vari i calciatori in scadenza di contratto con la valigia in mano e alla ricerca di una soluzione per proseguire. La lista è capeggiata da Paul Pogba e Paulo Dybala. Mentre il primo è destinato a tornare alla Juventus in uno strano intreccio del destino, il secondo è più vicino all’Inter. Un altro calciatore di Max Allegri però in queste settimane è destinato a definire il suo futuro.

Federico Bernardeschi dirà addio alla Juventus dopo cinque anni. La trattativa per il rinnovo con i bianconeri si è già interrotta da qualche settimana. L’attaccante esterno cerca adesso una nuova squadra con cui rilanciare la sua carriera, che non ha vissuto la sua fase migliore nelle ultime stagioni. Si è parlato con insistenza del Napoli come prossima destinazione del calciatore della Nazionale ma ora anche questa soluzione sembra essersi complicata.

Napoli, si complica l’arrivo di Bernardeschi: “La trattativa è saltata, non c’è mai stata un’offerta”

L’arrivo a Napoli di Federico Bernardeschi ora sembra meno probabile dei giorni scorsi. Le difficoltà sono state sottolineate dal direttore di ‘Radio Kiss Kiss’ Valter De Maggio. Quest’ultimo ne ha parlato nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’.

“Ho chiamato Cristiano Giuntoli invitandolo in onda e non escludo che possa intervenire tra oggi e domani perché ci sono troppe voci sul Napoli. In merito al forte interesse del Napoli su Bernardeschi – ha detto De Maggio – mi sono giunti molti pareri negativi. La trattativa potrebbe essere tramontata”.

Ha poi continuato: “Da quel che mi risulta è saltato tutto. Bernardeschi infatti aveva chiesto delle precise garanzie tecniche ma non c’è mai stata un’offerta. Per cui il calciatore non arriverà a Napoli, mentre se va via Politano in azzurro arriverà Deulofeu.