Calciomercato Napoli, rivoluzione sia: colpo a sorpresa e addio in vista

Il Napoli ha avanzato nuovi colloqui con il portiere che ha individuato per il dopo-Ospina. Meret può essere titolare e il prossimo acquisto fare da suo vice.

Gli azzurri di De Laurentiis sono in attesa di diverse risposte, negli ultimi giorni. Tra queste c’è quella di David Ospina all’ultima proposta di rinnovo avanzata dalla società. Il colombiano potrebbe diventare un parametro zero nel giro di circa due settimane e al momento tutto indica che è quanto accadrà. La società del Napoli gli avrebbe messo sul piatto un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione, mentre l’entourage pare abbia ben altre pretese. Si parla, infatti, di 3 milioni di euro di stipendio oltre il bonus alla firma.

Il club partenopeo non pare intenzionato a rivedere la sua posizione, per cui, dopo aver avanzato l’ultima offerta, aspetta una risposta che non accenna da arrivare. Ospina è silenzioso e fuori dai radar da giorni e in chiave rinnovo è un pessimo segnale.

Ciò porterebbe a delle schiarite per Alex Meret, il cui vincolo col Napoli vale fino al 2023. Se Ospina dovesse effettivamente lasciare Napoli, la società confermerebbe titolare il portiere italiano, corrispondendo la sua pretese base per proseguire in azzurro.

Napoli, novità in porta: Meret titolare, il vice sarà Sirigu

Con Meret portiere titolare, il Napoli individua un suo vice e il favorito pare essere Salvatore Sirigu. In base a quanto riferito sui propri canali dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, De Laurentiis sarebbe in contatto con l’entourage del portiere, attualmente da tesserare a parametro zero.

Il 35enne alcune settimane fa sarebbe stato proposto al Napoli, che ha cominciato a prendere in seria considerazione l’ipotesi, a causa del difficile rinnovo di Ospina. Sirigu è in uscita dal Genoa, appena retrocesso in Serie B, e aceterebbe un ruolo da subalterno al Napoli.