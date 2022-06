Calciomercato, la Roma non si siede a trattare: risposta decisa

La Roma si muove sul mercato e inizia a diventare sempre di più a immagine e somiglianza di Mourinho: ecco le ultime novità.

La Roma dunque procede spedita verso la costruzione del gruppo che José Mourinho vuole al suo seguito. L’obiettivo è quello di continuare a crescere dopo aver conquistato la vittoria della Conference League, vista come nuovo punto d’inizio. Per questo motivo uno tra i giocatori imprescindibili è stato blindato.

Diversi i nomi accostati alla Roma negli ultimi giorni, dopo che i giallorossi hanno portato a termine il primo colpo per Matic. Vari sono quindi i profili posti sul tavolo delle trattative, non solo in entrata ma anche in uscita. Sotto la luce dei riflettori c’è soprattutto quello di Nicolò Zaniolo, che piace alla Juventus così come al Milan.

Un altro profilo molto appetibile sul mercato è però anche quello di Lorenzo Pellegrini. Indispensabile nella Roma di Mourinho e sempre più protagonista anche nell’Italia di Roberto Mancini. Per questi motivi per lui si sarebbe fatto avanti il Newcastle. Offerta una cifra enorme ma la società giallorossa fa muro.

Calciomercato Roma, il Newcastle offre 60 milioni di euro per Pellegrini: i giallorossi rispediscono al mittente

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, su Lorenzo Pellegrini sarebbe piombato l’interesse del Newcastle. Il club, forte della propria potenza economica, avrebbe fatto recapitare ai Friedkin un’offerta da 60 milioni di euro. Cifra che farebbe forse vacillare chiunque, ma non la Roma.

I giallorossi blindano infatti Lorenzo Pellegrini, destinato a prendere su di sé l’eredità importante della numero 10 di Totti. Il centrocampista ha dichiarato amore eterno alla propria squadra e difficilmente si potrà separare da chi l’ha visto crescere, calcisticamente parlando. Non solo il Newcastle su di lui, ma anche altri club. In ogni caso la risposta sul capitano è una soltanto: ‘no grazie’. Lorenzo Pellegrini resta a Roma e continua a lavorare sotto la guida di Mourinho.