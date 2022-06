“Il club non è soddisfatto”: Milan, addio anticipato in estate

Si prepara un addio importante in casa Milan. Il club rossonero non è soddisfatto del giocatore, nelle prossime settimane incontro decisivo.

Il Milan prepara la prossima stagione. Si tornerà in campo ad agosto con i rossoneri che potranno vantare il fatto di essere campioni in carica. Certo, un aspetto che getta anche grandi responsabilità sulla dirigenza rossonera che dovrà farsi trovare pronto all’evenienza. Si, perchè in estate i tifosi si aspettano movimenti importanti che possano ovviamente rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Non soltanto acquisti, chiaramente, ma anche operazioni in uscita.

Dalla squadra rossonera, infatti, potrebbero anche esserci delle partenze per giocatori che ad oggi non rientrano nel progetto tecnico del club. Su qualcuno si sta lavorando anche per delle cessioni che diano fiato anche alle casse del club.

Milan, addio anticipato per Bakayoko? Nei prossimi giorni incontro decisivo

Tra i giocatori che potrebbero salutare Milano nelle prossime settimane c’è anche Tiémoué Bakayoko, centrocampista che quest’anno non si è messo in mostra per una stagione brillante. Al contrario, il centrocampista ha mostrato diverse problematiche anche di natura fisica e – come riporta la redazione di ‘Sky Sport’ – non avrebbe soddisfatto la dirigenza rossonera.

Arrivato al Milan con un prestito biennale, Bakayoko potrebbe fare ritorno al Chelsea prima del previsto. Almeno questa sembra la volontà del club rossonero, ovvero farlo rientrare in Inghilterra e non aspettare un altro anno di prestito. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti proprio per gettare le basi dell’addio di Bakayoko.