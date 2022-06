Calciomercato Milan, tutto fatto: Pioli al settimo cielo

Il Milan inizia a pregustare la vittoria anche in ottica calciomercato: tutto fatto per l’obiettivo tanto atteso.

Il Milan guarda al futuro e a tutto ciò che può arrivare di molto buono, anche grazie all’approdo della nuova proprietà RedBird. Nel mirino, in ottica calciomercato, restano alcuni principali obiettivi ormai seguiti da diversi mesi. Maldini e Massara ora hanno raggiunto l’accordo per uno di questi in particolare. Arriva il primo regalo per Stefano Pioli.

Stefano Pioli può finalmente esultare perché è ormai tutto fatto per il primo colpo di mercato della lista rossonera. Si tratta di Renato Sanches. In realtà, nonostante l’interessamento di altri club (tra cui anche quello della Juventus), il Milan è sempre stato in vantaggio per lui.

Il centrocampista e il club rossonero hanno infatti già da tempo trovato un’intesa, quindi non restava altro che comprendere quale accordo sottoscrivere con il Lille. Accordo oggi (finalmente) raggiunto. La scadenza di contratto del portoghese con il suo attuale club nel 2023 agevola l’operazione per il Milan, dal momento che non vendendolo ora poi i francesi rischierebbero il prossimo anno di perderlo a zero.

Calciomercato Milan, tutto fatto per Renato Sanches: le cifre per l’ingaggio e per l’operazione con il Lille

I tifosi rossoneri ormai aspettano con ansia l’ufficialità di diversi nomi accostati da tempo al Milan. Tra questi specialmente quelli di Botman, Renato Sanches e Origi. Il centrocampista portoghese è, al momento, quello più vicino all’ufficialità. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, Maldini e Massara hanno trovato l’intesa ed è adesso tutto pronto per il trasferimento di Renato Sanches a Milano.

Al Lille, club proprietario del suo cartellino con cui doveva essere ancora trovata un’intesa, andranno tra i 18 e i 20 milioni di euro complessivi. Una cifra che fa comodo a entrambe le società. Mentre con il giocatore è stata trovata l’intesa sull’ingaggio per il suo nuovo contratto. A lui andranno infatti 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ora sì che è tutto fatto per l’operazione tanto attesa.