Juve, non solo Arnautovic: è fatta per il nuovo esterno offensivo

Arnautovic alla Juventus nei panni di vice Vlahovic: è questo il piano bianconero in vista della prossima stagione. Non solo: Cherubini e Arrivabene sarebbero ormai pronti a chiudere l’affare per un nuovo esterno offensivo

La Juventus è pronta a valutare l’affondo su Arnautovic in vista delle prossime settimane. Come evidenziato da Tuttosport, i bianconeri potrebbero incontrare l’entourage del giocatore già nel corso dei prossimi giorni per imbastire le prime dinamiche della potenziale trattativa. L’attaccante austriaco piace particolarmente ad Allegri, il quale avrebbe già dato il via libera.

Affondo totale sul centravanti del Bologna, ma attenzione anche alla possibile fumata bianca per Kostic, il quale potrebbe vestire bianconero di fronte a un’offerta complessiva da 15 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in bianconero. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Kostic e Pogba: due trattative ormai pronte a decollare definitivamente, ma attenzione al capitolo Arnautovic. L’ex Inter potrebbe diventare un nuovo obiettivo della Juventus solamente in caso di mancato riscatto di Morata dall’Atletico Madrid.

Arnautovic alla Juventus: affondo su Kostic e novità Di Maria

Arnautovic potrebbe valutare la proposta della Juventus e aprire concretamente al trasferimento in bianconero anche nel ruolo di vice Vlahovic. Allegri avrebbe già dato il suo ok, ma la priorità sarà rappresentata dal riscatto di Morata. Qualora l’Atletico Madrid dovesse dire sì all’offerta bianconera sui 15 milioni, Arnautovic difficilmente vestirà la maglia della Juve.

Per quel che riguarda Di Maria, come riportato da Sky Sport, l’attaccante argentino darà la sua risposta definitiva alla Juventus tra oggi e domani. Trapela pessimismo e scetticismo, ma attenzione alle possibile sorprese.