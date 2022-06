Kostic alla Juve stravolge il modulo di Allegri: ora cambia tutto

Kostic-Juve: arrivano nuove conferme sull’assalto bianconero all’esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte. I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da 15 milioni: occhio al nuovo modulo di Allegri

La Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Kostic. L’esterno mancino, di nazionalità serba, sarebbe balzato improvvisamente in testa nelle gerarchie di Cherubini e Arrivabene per il ruolo di laterale sinistro. Come riferito da “Sky Sport Germania”, la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da 15 milioni.

L’arrivo di Kostic rivoluzionerà l’assetto tattico bianconero trasformandolo definitivamente in un 4-3-3 o 4-2-3-1. Velocità, imprevedibilità e grande qualità nei cross. Kostic potrebbe valorizzare totalmente le caratteristiche di Vlahovic, quest’ultimo pronto a usufruire degli assist al bacio del suo connazionale.

Kostic esterno sinistro in attesa del ritorno a pieno regime di Chiesa. Sarà questo il piano della Juventus in vista della prossima stagione. L’ex Fiorentina avrà modo di riprendere confidenza con il campo in maniera tranquilla e senza particolare pressione.

Kostic-Juve, il cambio modulo di Allegri e nuovo vice Vlahovic

L’arrivo di Kostic permetterà ad Allegri di puntare con decisione sul 4-3-3 con perfetti interpreti del ruolo. L’affare con l’Eintracht Francoforte potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni. Non solo Kostic, come noto, la Juventus punterà con decisione su Pogba e occhio al ruolo di vice Vlahovic.

Nelle ultime ore, come riportato da Paolo Bargiggia, i bianconeri starebbero valutando anche il profilo di Simeone come possibile alternativa al centravanti serbo. Restano vive anche le opzioni Muriel e Arnautovic.

Probabile formazione Juventus 2022/2023 con l’arrivo di Kostic

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; POGBA, Locatelli, Rabiot; DI MARIA, Vlahovic, KOSTIC. All. Allegri