Fiorentina, Vicario è la prima scelta: occhio all’inserimento del Napoli

La Fiorentina lavora al portiere della prossima stagione. Vicario la prima scelta, ma occhio all’inserimento del Napoli: il punto di SerieANews.com.

Il traguardo della Conference League è stato importante, ma non sono certo mancati gli alti e i bassi alla formazione di Vincenzo Italiano. Adesso, la Fiorentina è al lavoro per la prossima stagione, nel tentativo di colmare le lacune viste in quella appena conclusasi.

Lacune che partono, soprattutto, dalla porta: Terracciano e Dragowski non hanno convinto e adesso Pradé e Barone cercano un nuovo numero uno a cui affidarsi. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza toscana, ma uno stuzzica più di altri.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, la prima scelta della Fiorentina corrisponde al nome di Guglielmo Vicario, ma attenzione ai possibili colpi di scena.

Fiorentina-Vicario, attenzione a quello che fa il Napoli: contatti con l’entourage

Colpi di scena che, come raccolto dalla nostra redazione, conducono verso Napoli. Risultano esserci stati alcuni colloqui informali tra la società partenopea e l’entourage del calciatore, per comprendere i possibili margini di un approdo in azzurro di Vicario. Nulla di concreto, comunque: il Napoli studia la possibile successione di Ospina o Meret (o addirittura entrambi).

Uno scenario che preoccupa la Fiorentina, che vede nell’ex Empoli il suo obiettivo primario per la porta. Anche i viola risultano aver sondato più volte la volontà del calciatore, che avrebbe già manifestato il suo gradimento a tornare in Toscana e giocarsi le proprie carte come titolare dei viola.

Tuttavia, l’interesse di una squadra come il Napoli impegnata nella prossima Champions spaventa e non poco. L’Empoli, intanto, ha ormai chiuso per il riscatto dello stesso Vicario (intorno agli 8 milioni di euro) e attende i primi contatti ufficiali. Sarà una lunga estate.

Alessia Gentile – Alessandro Montano