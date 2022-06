“Lo confermo”: Calciomercato Napoli, salti di gioia per il colpo in attacco

Arriva un’importantissima conferma per il Napoli, che insegue da tempo un obiettivo di calciomercato che presto potrebbe diventare realtà.

La Serie A 2021/2022 si è appena conclusa con il clamoroso Scudetto vinto dal Milan ed è già tempo di voltare pagina. Dal 1° luglio, infatti, il calciomercato aprirà i battenti e le big del nostro calcio sono già pronte a tuffarsi in numerose trattative con la speranza di rinforzare le rose per arrivare a puntare al titolo.

Tra queste il Napoli, che ha chiuso in terza posizione con qualche rimpianto di troppo ed è atteso da numerose operazioni. Costretti a salutare il capitano Lorenzo Insigne, i partenopei sono a caccia di un nuovo esterno offensivo a prezzi relativamente contenuti e sondano il mercato interno. L’interesse per Federico Bernardeschi è ancora attuale, ma la trattativa resta difficile ed è necessario valutare alternative.

Nella rosa dei possibili rinforzi sulla trequarti individuata da Giuntoli è presente anche Gerard Deulofeu, talento 28enne che all’Udinese si è riscattato e ora punta al salto di qualità. Negli ultimi due anni in Friuli il suo rendimento è stato sempre più costante e in ascesa, e ad ascoltare il suo procuratore Albert Botines il Napoli può sperare concretamente di vestirlo d’azzurro.

Il Napoli è in pole per Gerard Deulofeu

Ai microfoni di FootballNews24 l’agente ha infatti confermato che l’Udinese si è rassegnata a perdere Deulofeu nel prossimo calciomercato: “Gerard sta molto bene in Friuli, ma entrambe le parti concordano che sia il momento giusto per un trasferimento.”

Il Napoli può sperare insomma di aggiudicarsi uno dei migliori giocatori dell’ultimo campionato. Anche perché Botinas conferma che “è un’ottima realtà, gioca in Champions ed è una delle migliori opzioni”. Anche se è necessario attendere le prossime settimane “per vedere cosa succederà”. Lo spagnolo sarebbe uno dei rinforzi di spessore ed esperienza, insieme a Sergio Oliveira della Roma, per tentare l’atteso salto di qualità.

Napoli in vantaggio dunque, ma che non dovrà curarsi sugli allori. Perché come ricorda Botines “Deulofeu ha estimatori anche in Spagna e in Premier League. Molti club chiedono quanto andrebbe a costare l’operazione.” Per il momento, insomma, il talento dell’Udinese incassa complimenti e interessi. Tra qualche giorno, però, si farà sul serio.