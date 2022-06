Calciomercato Juventus, Di Maria fa impazzire i tifosi: il gesto a sorpresa

Angel Di Maria è un obiettivo di mercato conteso da Juventus e Barcellona. Una foto postata su Twitter ha però fatto sognare i tifosi.

L’avventura di Angel Di Maria al PSG si è conclusa. L’ala argentina a fine giugno lascerà il club francese dopo dopo 295 presenze, 93 gol e ben 119 assist. Numeri importanti, che naturalmente hanno fatto si che su di lui si scatenassero gli appetiti delle big.

Le due squadre maggiormente interessate al giocatori, allettate anche dalla prospettiva di un colpo a parametro zero, sono Juventus e Barcellona. Entrambi i club sono alla ricerca di un profilo di altissima qualità per quella zona del campo. E Di Maria, a dispetto della carta d’identità, è certamente un giocatore ancora in grado di fare la differenza.

I tifosi di entrambe le squadre sono quindi ansiosi di sapere se i loro club piazzeranno il colpo Di Maria. C’è però anche un’altra tifoseria che sogna. Di Maria non ha mai nascosto la volontà di voler tornare in Argentina e chiudere la carriera laddove era iniziata, nel Rosario Central.

Di Maria e quella foto con la maglia del Rosario Central

Nel frattempo i tifosi delle Canallas dovranno accontentarsi di un tweet. Il club rosarino ha infatti postato un’immagine del calciatore con la maglia gialloblù. L’immagine ha letteralmente fatto impazzire di gioia i tifosi del Rosario Central, ma per il momento, come detto si tratta solo di un immagine.

Per dare concretezza in campo a quel Di Maria in giallobù bisognerà aspettare almeno il 2023. Questa stagione infatti l’argentino ha già annunciato che la passerà in Europa. I tifosi del Rosario Central però iniziano già a sognare dopo il tweet in vista del 2023. Tifosi di Juventus e Barcellona nel frattempo sono in attesa di sapere cosa accadrà in questa stagione. Prima del gialloblù il colore della maglia di Di Maria sarà bianconero o blaugrana?