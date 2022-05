Di Maria, Juventus vicina: ecco l’ultimo ostacolo da superare

Le ultime sul futuro di Angel Di Maria, che continua a essere un rebus. Tra la Juventus e il desiderio della famiglia di tornare in Spagna, c’è una sola certezza.

“La mia idea adesso è restare in Europa, perché ci sono i Mondiali e voglio essere all’altezza della competizione. Perciò devo restare qui, poi vedremo. Sinceramente il mio desiderio è tornare in Argentina e chiudere la mia carriera al Rosario Central”, è così intervenuto Angel Di Maria in esclusiva a ‘Ole’, durante il ritiro della Nazionale argentina prima della Finalissima contro l’Italia a Wembley.

Nell’occasione ‘El Fideo’ ha anche annunciato che dopo Qatar 2022 lascerà la Nazionale, perché “ho già ottenuto tutto ciò che dovevo”. Parole che sanno di un calciatore soddisfatto per la carriera e i trofei conquistati. Adesso vuole godersi la parte in discesa, quella nella quale non ha bisogno di dimostrare, ma può tornare a giocare per il solo piacere di farlo.

Ciò che è chiaro è che i prossimi mesi saranno quelli durante i quali si tirerà a lucido per essere protagonista ai Mondiali, ragion per cui sarà motivato al massimo e tratterà con un club che gli possa offrire la garanzia di essere protagonista. Una ragione in più per la quale sarebbe stato impossibile permanere al PSG, che già cominciava a fare a meno di lui.

Di Maria, il futuro è da decidere: la Juventus in avanti

Se la Juventus avesse mai nutrito dei dubbi sul protagonismo che Di Maria potrebbe avere in bianconero, le sue parole aiutano a spazzarlo via. L’attaccante argentino ha intenzione di dare il meglio di sé per la kermesse che l’attende con la Nazionale, ma anche perché considera che il prossimo sarà il suo ultimo anno in Europa. Proprio questa ferma idea complica l’affare con i bianconeri. Per ottenere dei vantaggi fiscali sull’oneroso ingaggio del giocatore, bisognerebbe applicare il Decreto Crescita, che entra in vigore solo con un contratto da due anni in su. È un punto dolente sul quale trattare. Di Maria al momento considera prioritario tornare a casa, al suo Rosario Central. La Juventus potrebbe cedere all’accordo ‘one shot’ per la ferma volontà dell’allenatore Allegri di poter contare su una figura come ‘El Fideo’.

Idea Spagna dalla famiglia del Fideo

Circa 8 milioni di euro per un solo anno a Torino, sarebbe questa l’ultima richiesta dei bianconeri. La dirigenza incontrerà l’entourage di Di Maria al termine della sfida di Wembley. Secondo informazioni raccolte da serieanews.com da fonti vicine al giocatore, la trattativa è in stato avanzato ma non del tutto conclusa, poiché a meditare sono entrambe le parti. Di Maria con la famiglia e l’entourage non intendono prendere decisioni affrettate, ma attendere la giusta proposta. La famiglia del calciatore, avendo trascorso quattro anni a Madrid ai tempi del Real, ha un ricordo piuttosto positivo della Spagna e dei legami molto forti instaurati, oltre alla comodità della lingua comune e la generale somiglianza tra culture. Per tale ragione non avrebbe scartato l’opzione di trascorrere l’ultimo anno in Europa un club di Liga. Negli scorsi mesi si era fatto avanti proprio l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I contatti però non sono andati oltre qualche colloquio e sondaggi. La sensazione attuale è che ogni porta sarà mantenuta aperta fino all’eventuale firma con la Juventus per rendere il più confortevole possibile l’ultima avventura europea. La volontà della famiglia si rifarà indubbiamente a ciò che sarà conveniente per la situazione professionale di Di Maria. In questo momento la Juventus di Agnelli è avanti a tutte, ma il punto non trattabile fino ad oggi è e resta la volontà di tornare in Argentina tra dodici mesi.