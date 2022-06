“Ho sentito De Laurentiis”: colpo di scena Napoli, cambia il futuro della difesa

Il Napoli si prepara alla prossima stagione e studia reparto per reparto la rosa del futuro: in arrivo importanti notizie in difesa.

Come sarà il Napoli del futuro? In questi giorni a Castel Volturno il presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Christian Giuntoli studiano la rosa attuale e i possibili rinforzi da mettere a disposizione di Luciano Spalletti per la prossima stagione. In cui sarà necessario alzare il titolo e diventare seri competitor per lo Scudetto.

Per questo l’argomento calciomercato è particolarmente sentito in città. Soprattutto dopo l’addio di Lorenzo Insigne tengono banco gli arrivi, che per il momento vedono obiettivi come il portiere Vicario e i trequartisti Bernardeschi e Deulofeu, e e le cessioni di esuberi come ad esempio Diego Demme.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli l’agente Mario Giuffredi ha parlato del probabile addio di uno dei suoi assistiti, Matteo Politano, ma allo stesso tempo ha fornito rassicurazioni importanti su un altro giocatore che appartiene alla sua scuderia e veste l’azzurro, il terzino Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo presente e futuro del Napoli

Punto fermo anche della Nazionale di Roberto Mancini, per il suo agente Di Lorenzo è destinato a restare a Napoli e diventare una colonna della squadra partenopea. “Ho sentito spessissimo De Laurentiis nelle ultime settimane, è carico e sa benissimo cosa deve fare. Giovanni qui sta benissimo, è un punto fermo e resterà sicuramente.”

Quindi una splendida dichiarazione d’intenti: “Vuole restare e diventare in futuro il capitano della squadra”, ha aggiunto Giuffredi. Che ha quindi ribadito la totale sintonia con De Laurentiis con l’intenzione di tranquillizzare i tifosi sui piani futuri del club: “Il presidente sa dove vuole arrivare e questo gli permette di vivere con serenità, ha perfettamente in mente il percorso che vuole percorrere”.

Nel Napoli del futuro, quindi, Di Lorenzo è destinato a ricoprire un ruolo di fondamentale importanza. Con l’obiettivo di continuare a crescere insieme al club. Quello in cui è arrivato dall’Empoli nel 2019 imponendosi come uno dei migliori terzini di tutta la Serie A.