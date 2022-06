“Il piano è questo”: Addio Napoli, tifosi spiazzati. C’è l’annuncio

Il Napoli studia la rosa per la prossima stagione e deve prendere atto del sempre più probabile addio di una delle sue stelle.

Ancora poco meno di un mese e il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Dal 1° luglio le numerose trattative già in corso, in un calcio che non dorme mai, andranno messe nero su bianco e cominceremo a intravedere le possibili rose in vista della Serie A 2022/2023. Una stagione che il Napoli potrebbe affrontare con una rosa rivoluzionata.

Il 3° posto conquistato nell’ultimo campionato ha sancito il ritorno dei partenopei in Champions League, ma ha lasciato comunque un po’ di amaro in bocca nell’ambiente. La sensazione che si potesse fare di più è forte, e la delusione per l’addio di capitan Lorenzo Insigne andrà mitigata con una serie di rinforzi mirati che tengano però conto dei delicati equilibri economici del nostro campionato.

Arriverà soltanto chi sarà convinto al 100% del progetto. E lo stesso vale per chi resterà. Motivo per cui, mentre il Napoli ragiona in entrata su un obiettivo come Vicario tra i pali e tiene alta la guardia su Gerard Deulofeu per la trequarti, devono essere prese in considerazione anche cessioni eccellenti. Come quella, sempre più probabile, di Matteo Politano.

Politano valuta l’addio al Napoli: c’è il Valencia?

A confermare quella che da giorni era un’indiscrezione che circolava nell’ambiente l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Politano “ha avuto la sensazione che mancasse il rapporto di fiducia con l’allenatore”, che nel finale di stagione lo ha mandato spesso in panchina, quindi “se usciranno destinazioni gradite le prenderemo in considerazione. Il piano è questo”.

Un problema che può essere risolto solo con la cessione? Quasi, secondo Giuffrida: “In questo momento riconquistare Spalletti è il piano B, poi è chiaro che se resterà si comporterà da grande professionista qual è.” E alla domanda sul possibile approdo al Valencia di Gattuso l’agente risponde che “è un suo grande estimatore, dovesse venire fuori qualcosa lo prenderemmo in considerazione, si tratta di una grande piazza”.

Politano gioca nel Napoli dal gennaio 2020, e nel corso di queste due stagioni e mezzo ha collezionato 109 presenze condite da 19 gol e 14 assist. Punto fermo per Gattuso, è retrocesso nelle gerarchie con l’arrivo di Luciano Spalletti. E allora presto potrebbe cambiare aria. Se questo accadrà e se riabbraccerà il vecchio mentore solo il tempo potrà dirlo.