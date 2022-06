Incredibile ribaltone: Cannavaro può ancora allenare la Nazionale

Potrebbe presto tornare in panchina l’ex difensore Fabio Cannavaro. Il Pallone d’Oro potrebbe finire sulla panchina di una Nazionale.

Dopo l’esperienza in Cina al Guangzhou, intramezzata da una parentesi anche come commissario tecnico della nazionale cinese, Fabio Cannavaro è pronto a tornare in Europa ad allenare.

Come già dichiarato nei mesi scorsi dall’ex difensore tra le altre di Napoli, Inter e Juventus, nonché campione del mondo e ultimo Pallone d’Oro italiano, il suo obiettivo è quello di ottenere una panchina in Europa. Si era parlato, nei giorni successivi alla debacle contro la Macedonia del Nord, anche di un’ipotesi Nazionale italiana. Ipotesi che a dire il vero era immediatamente tramontata a fronte della conferma di Roberto Mancini.

Per Cannavaro però potrebbe aprirsi un’altra ipotesi riguardante sempre una nazionale europea: la Polonia. La federcalcio polacca, a pochi mesi dall’inizio dei Mondiali in Qatar del prossimo inverno, starebbe pensando ad un clamoroso ribaltone in panchina. Fuori l’attuale CT Czeslaw Michniewicz. Al suo posto, dalle parti di Varsavia, tornerebbe di moda il nome di Cannavaro.

Cannavaro, ipotesi Polonia se salta il CT Michniewicz

Come riporta Tuttomercatoweb, la clamorosa sconfitta contro il Belgio per 6-1 durante l’ultimo match di Nations League, avrebbe messo in discussione la panchina dell’attuale CT Czeslaw Michniewicz.

In vista della partecipazione dei polacchi ai Mondiali, la federcalcio starebbe pensando ad un clamoroso ribaltone per ridare slancio ad un progetto che sembra essersi arenato. Ecco che torna di moda il nome di Fabio Cannavaro, profilo giovane e che, in fatto di Mondiali, può certamente dire la sua. Qualora la decisione in seno alla federcalcio polacca sarà quella di una separazione con Michniewicz, ecco che i vertici calcistici della Polonia potrebbero tornare alla carica per l’allenatore italiano.