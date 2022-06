Italia, la rivoluzione è totale: Mancini esce allo scoperto

Roberto Mancini proseguirà la sua rivoluzione anche nel match di domani sera tra l’Inghilterra e la sua Italia.

Dopo la finale di Wembley di un anno fa, Inghilterra ed Italia torneranno a sfidarsi domani per la gara di Nations League. Gli azzurri stanno disputando un’ottima competizione, mentre gli inglesi hanno perso la prima gara in trasferta contro l’Ungheria ed hanno pareggiato martedì sera nei minuti finali con la Germania.

L’Italia arriva al match dopo la vittoria convincente per 2-1 contro l’Ungheria. La partita di domani sera sarà molto sentita sia per la Nations League che, soprattutto per una sorta di rivincita della finale dell’Europeo. A confermare l’importanza della sfida è stato Roberto Mancini ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Le vittorie della nostra Nazionale in Inghilterra, soprattutto, a Wembley, sono storiche perché non sono state tante. Il nostro successo è arrivato in una finale di un Europeo ed è un bel ricordo”.

Dopo la debacle della mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, infatti, Roberto Mancini ha l’obiettivo di attuare una vera e propria rivoluzione all’interno del gruppo azzurro. Il tecnico vuole cercare di riportare linfa e voglia di vincere in una squadra, forse, appagata del trionfo della competizione continentale.

Italia, continua la rivoluzione di Mancini: “Cambieremo sicuramente qualcosa”

A confermare il suo intento è stato lo stesso allenatore : “Nuovo ciclo? Ho grande rispetto per il gruppo che ha vinto l’Europeo, che in tre anni e mezzo non ha mai perso ed ha disputato un gran calcio. Tutto questo è impossibile da cancellare. Molti di loro sono a casa per recuperare e questo mi dà la possibilità di fare giocatore altri calciatori per cercare di creare il giusto mix”.

Roberto Mancini ha poi concluso il suo intervento: “Formazione contro l’Inghilterra? Cambieremo sicuramente qualcosa, c’è chi ha disputato due partite e tra tre giorni ne abbiamo anche un’altra da giocare. Dobbiamo anche capire come recupererà chi è sceso in campo contro l’Ungheria”.