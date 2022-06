Calciomercato Lazio, Lotito può esultare: l’annuncio è una manna

La Lazio si prepara ad incassare risorse fresche da destinare al mercato: un giocatore verso l’addio a titolo definitivo, Lotito sorride.

Sarà una vera e propria rivoluzione quella che coinvolgerà la rosa della Lazio in estate. Sono infatti diversi i giocatori che, a breve, lasceranno la compagnia per unirsi ad un’altra società: è il caso, ad esempio, di Luiz Felipe in procinto di trasferirsi al Betis dopo aver rifiutato tutte le proposte di rinnovo messe sul piatto dai biancocelesti.

In lista di sbarco pure Francesco Acerbi, in rotta con la tifoseria: il suo nome è stato più volte accostato alla Juventus e all’Inter, ma entrambi i club hanno mostrato freddezza nei suoi confronti preferendo concentrarsi su altri profili. Il giocatore, in ogni caso, resta in uscita e quella del 21 maggio contro il Verona è da considerare la sua ultima apparizione con la maglia biancoceleste.

Da valutare, poi, le posizioni di Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Il presidente Claudio Lotito preferirebbe tenerli ma è pronto a sedersi al tavolo delle trattative. Il primo, in particolare, ha una valutazione di 70 milioni mentre per prendere il secondo ne serviranno almeno 50. Le pretendenti non mancano (soprattutto per quanto riguarda il serbo) tuttavia quella capitolina rappresenta una bottega cara. Tutto da definire, infine, il futuro di Vedat Muriqi.

Lazio, Muriqi vuole restare al Maiorca

La punta è esplosa nella Liga, diventando il principale totem offensivo del Maiorca: per lui, in totale, 5 gol e 3 assist in 16 presenze complessive in campionato. Un bottino decisamente migliore rispetto a quello totalizzato nei primi sei mesi della stagione alla Lazio (appena un passaggio vincente in 11 gare). Da qui la volontà degli spagnoli, stando a quanto riportato da ‘Deportes Cope Baleares’, di acquistarlo a titolo definitivo.

“Siamo in trattativa con la Lazio: faremo del nostro meglio per tenerlo” le parole pronunciate dal direttore sportivo Pablo Ortells, il quale, nelle prossime ore, cercherà di piazzare l’affondo decisivo. La cifra pattuita è pari a 12 milioni tuttavia il Maiorca cercherà di ottenere uno sconto. La fumata bianca è vicina: Lotito si prepara ad incassare risorse fresche da reinvestire sul mercato.