“È una stupidaggine”: Juventus-Milinkovic Savic, l’annuncio cambia tutto

La Juventus si gode il suo pupillo per il centrocampo, ma l’agente smentisce una possibile operazione di mercato

La Juventus, oltre a concentrare la sua massima attenzione sulla finale di Coppa Italia che giocherà nella serata di domani contro l’Inter, pensa anche al futuro. Il centrocampista classe 2001 ha fatto, nel corso di questa stagione, impazzire proprio tutti. E per questo motivo di lui e di una possibile operazione di mercato ben precisa ha parlato il suo agente.

Nicolò Fagioli è tra prospetti più importanti in questo momento in casa Juventus. Il centrocampista è stato uno tra gli indiscussi protagonisti della Cremonese per la stagione che sta per terminare. Se il club è ufficialmente stato promosso in Serie A, è stato per il lavoro svolto dall’intero gruppo, ma anche per le capacità che ha messo in campo il giocatore di proprietà bianconera.

Del futuro di Fagioli, ma anche del suo possibile utilizzo per un affare con la Lazio, come possibile pedina per affondare il colpo su Milinkovic Savic (che interessa fortemente al club bianconero) e abbassare il prezzo dell’operazione, ha parlato il suo agente. Andrea D’Amico ha, infatti, detto la sua ai microfoni di ‘Juventusnews24.com’.

Calciomercato Juventus, Fagioli come pedina per arrivare a Milinkovic Savic? Parla il suo agente D’Amico

L’agente di Nicolò Fagioli, uno dei profili che è più sotto la luce dei riflettori al momento, ha parlato a ‘Juventusnews24.com’. Andrea D’Amico ha, quindi, riferito innanzitutto: “Sicuramente il prossimo anno giocherà in Serie A, ma non abbiamo ancora una squadra. La Juve in lui ha molta fiducia, vedremo cosa succederà. A fine stagione incontreremo la dirigenza e ne parleremo, tutto è ancora aperto. Per Nicolò è stato un anno importante e di maturazione, ora è pronto per giocare nel massimo campionato”.

Molte sono le indiscrezioni di mercato che stanno riguardando quindi il centrocampista classe 2001. Come molte sono le voci su un possibile e forte interesse della Juventus al profilo di Milinkovic Savic per la prossima stagione. Uno dei giocatori più in forma della Serie A, di proprietà della Lazio. A tal proposito, D’Amico ha affermato: “Nicolò come possibile pedina per l’affare Milinkovic Savic? No, quello lo escludo assolutamente. È una stupidaggine. Sono le solite voci di mercato messe in giro di questi tempi.”