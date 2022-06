Nazionale, salti di gioia per Mancini: super notizia alla vigilia dell’Inghilterra

Una notizia che andrà a ricompattare il gruppo dell’Italia in vista della sfida all’Inghilterra fa sorridere il ct Roberto Mancini.

Uno dei motivi principali per cui il calcio riscuote così tanto successo a livello mondiale risiede nella sua capacità di esaltare le folle. Trance agonistica, adrenalina, attaccamento ai colori e rivalità possono però portare tifosi e persino giocatori a esagerare, creando situazioni che rischiano di degenerare in modo irreparabile o quasi. Ed è quanto è avvenuto nel gruppo dell’Italia guidata da Roberto Mancini.

Con la conclusione della Serie A 2021/2022, e soprattutto in seguito alla vittoria della Conference League da parte della Roma, è riesplosa in modo fragoroso la già accesa rivalità tra i giallorossi e la Lazio. Un “derby della Capitale” che ha visto protagonisti due calciatori. Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni, tra i migliori del nostro campionato, rivali a livello di club ma compagni con la maglia azzurra della Nazionale.

Difficile che un appassionato di calcio non abbia sentito parlare della vicenda, che riassumiamo comunque per sommi capi. I tifosi della Roma avevano intonato cori su Chiara Nasti, nota influencer e compagna di Zaccagni, ironizzando sul fatto che il figlio che attendeva fosse del suo ex Zaniolo. Parole di pessimo gusto che avevano scatenato una altrettanto pessima risposta sui social e creato ovviamente tensione tra i due Azzurri.

Entrambi convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini, i due hanno però trovato il modo di chiarirsi definitivamente in un faccia a faccia andato in scena a Coverciano.

Mancini sorride: pace tra Zaniolo e Zaccagni

A rivelarlo è il settimanale di gossip “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Che racconta di come i due calciatori abbiano affrontato la questione da adulti, trovando un chiarimento necessario per andare avanti. Episodio archiviato e dimenticato dunque. Zaniolo si è goduto alcuni giorni di vacanza in compagnia del figlio, Zaccagni è rientrato a Roma dopo aver lasciato il ritiro a causa di un infortunio.

I due giocatori figurano tra i nomi su cui Mancini ricostruirà la Nazionale dopo la clamorosa mancata qualificazione a Qatar 2022. Ed è per questo che la notizia avrà certamente fatto felice il commissario tecnico. Che adesso deve pensare però ai prossimi impegni e fare i conti con non pochi problemi.

Nella rosa rivoluzionata in vista della sfida contro l’Inghilterra, impegno di Nations League che rappresenta anche la rivincita della finale degli scorsi Europei vinti dagli Azzurri, non ci saranno due totem come Bonucci e Belotti. Inoltre il ct dovrà fare a meno per infortunio, oltre che di Zaccagni, anche di altri giocatori come ad esempio Biraghi, che lascerà il posto di terzino sinistro a Dimarco. Il chiarimento tra i due talenti di Lazio e Roma è però sicuramente una buona notizia per il futuro.