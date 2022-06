Il Milan si prepara a piazzare un nuovo colpo di mercato: Maldini nelle scorse ore ha ricevuto un’ottima notizia, fumata bianca vicina.

Il Milan pianifica le prossime mosse in vista della sessione estiva del mercato. L’ingresso in scena del fondo Redbird, che nei giorni scorsi ha rilevato le quote di maggioranza da Elliott, consentirà a Paolo Maldini e Frederic Massara di avere a disposizione un budget da oltre 100 milioni. Risorse che verranno utilizzate per allestire una squadra in grado di piazzare il bis in Italia ed essere competitiva in Champions League.

Diverse le trattative in piedi. Quella riguardante Divock Origi, invece, è virtualmente chiusa. Il belga ha detto addio al Liverpool e a breve arriverà in città per sostenere le visite mediche di rito e apporre la propria firma sul contratto triennale da 3.5 milioni netti. Nel mirino della dirigenza ci sono poi Renato Sanches e Sven Botman.

Il primo è considerato il sostituto ideale di Franck Kessie (che a partire da luglio si unirà al Barcellona) ma il Lille continua a chiedere oltre 20 milioni: le parti si incontreranno a breve, con Maldini che spera di poter chiudere l’operazione in tempi brevi. L’olandese, invece, ha voglia di vestire il rossonero tuttavia è attratto anche dalla possibilità di sbarcare in Premier League: il Newcastle, infatti, ha messo sul piatto 41 milioni di euro. Tutto fatto, invece, per Alessandro Florenzi che resterà alla corte del tecnico Stefano Pioli.

Milan, tutto fatto per Florenzi: resterà in rossonero

Il terzino, nel corso dell’ultima stagione, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio totalizzando 2 assist in 30 presenze complessive. Un rendimento positivo che ha spinto il Milan a prendere la decisione di acquistarlo a titolo definitivo dalla Roma. Le due società hanno avuto modo di confrontarsi di recente e l’accordo, stando a quanto riportato su Twitter da Fabrizio Romano, è da considerare “completato”.

Il colpo, in particolare, comporterà una spesa inferiore rispetto ai 4.5 milioni pattuiti dai due club nell’estate 2021. Il laterale non rientra nei piani di José Mourinho, con i giallorossi che hanno quindi concesso un inaspettato sconto a Maldini. Il quale, ora, provvederà a finalizzare la trattativa. Il Milan del futuro sta per nascere: il riscatto di Florenzi rappresenta soltanto il primo passo.