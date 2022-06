Milan, troppi problemi su Botman: spunta l’alternativa, ha già detto sì

Dopo i problemi riscontrati con il Lille per Botman, il Milan di Maldini e Massara stanno valutando un altro giocatore.

Dopo aver vinto lo Scudetto, Maldini e Massara, i cui rinnovi sono vicini ma non ancora ufficiali, sono al lavoro per allestire una squadra ancora più competitiva. Il ‘Diavolo’, infatti, l’anno prossimo dovrà sia difendere il titolo conquistato quest’anno che cercare di superare il girone di Champions League.

Il Milan sta cercando prima di tutto di sostituire Kessié, che andrà da parametro zero al Barcellona. Il primissimo obiettivo è Renato Sanches del Lille. La trattativa è ben avviata, tantochè la prossima settimana potrebbe arrivare anche l’ufficialità del trasferimento del calciatore portoghese in maglia rossonera.

Per la difesa, invece, il team rossonero sta cercando di prendere un vecchio pallino, ovvero Sven Botman ma su di lui bisogna registrare alcune difficoltà per acquisirlo dal Lille. La trattativa, di fatto, si è arenata per colpa dell’inserimento del Newcastle, che avrebbe anche trovato l’accordo con la squadra francese. Proprio per questo Maldini e Massara stanno valutando un altro giocatore.

Milan, Bremer è l’alternativa di Botman: i dettagli

Secondo quanto riportato ‘Milanews.it’, infatti, il Milan sta cercando di prendere Gleison Bremer dal Torino. Per prendere il giocatore, autore di una grandissima stagione con la squadra di Ivan Juric, i rossoneri dovranno sborsare ben 25 milioni di euro; cifra concordata al momento del rinnovo proprio tra il brasiliano ed il presidente Cairo.

Il Milan ha incassato, sempre come scritto dal portale, anche il sì di Bremer, ma anche in questo caso c’è una folta concorrenza da battere. Il brasiliano, infatti, è seguito sia dall’Inter che dal Tottenham di Antonio Conte. I nerazzurri stanno seguendo da tempo il centrale, mentre gli ‘Spurs’ hanno virato su di lui dopo la conferma di Bastoni alla ‘Beneamata’.