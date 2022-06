Calciomercato Milan, affare ai dettagli: sarà il secondo colpo dopo Origi

Il closing con RedBird permette al Milan di tornare a concentrarsi sul mercato. Dopo Origi è in cantiere anche il secondo colpo.

La chiusura del passaggio di proprietà, con il fondo RedBird di Gerry Carnevale che ha rilevato la maggioranza delle quote da Elliott, proietta il Milan in una nuova era. Adesso i rossoneri possono concentrarsi totalmente sul mercato.

Le priorità di Maldini e degli altri uomini mercato rossoneri sono chiare: c’è un titolo di campione d’Italia da difende, ma soprattutto una Champions League in cui i rossoneri vogliono tornare protagonisti. Come ai vecchi tempi.

In quest’ottica si può leggere il primo colpo: Divock Origi. Quasi fatto il trasferimento a parametro zero dell’ormai ex Liverpool. Un profilo in linea con i parametri economici dei rossoneri, ma che comunque è in grado i garantire una certa dose di esperienza in contesti europei d’alto livello. Accanto all’arrivo quasi certo di Origi, i rossoneri hanno comunque in mente già il secondo colpo: Renato Sanches.

Milan, dopo il closing si aprono le danze: Origi e Renato Sanches

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport i rossoneri dopo Origi si getteranno su Renato Sanches. Con il Lille l’intesa non dovrebbe essere impossibile da trovare. Parliamo di una richiesta francese che si aggira sui 15 milioni a fronte di un’offerta ferma in questo momento sui 12. Insomma, cifre sulla quali un accordo si può trovare.

Anche sul fronte dell’ingaggio le parti stanno lavorando. La richiesta dell’entourage di Sanches era in partenza di 6 milioni netti a stagione. L’entourage del calciatore nel frattempo sarebbe sceso anche attorno ai 4,5 milioni sulla base di un accordo quadriennale. Vanno ancora però definiti tutti i bonus, ma le sensazioni sono positive e la trattativa potrebbe seriamente decollare nei prossimi giorni.